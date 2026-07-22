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Невесиње овако нешто не памти: Херцеговину опустошило невријеме

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 10:22

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Лед погодио Невесиње
Фото: РТРС

Материјална штета у Херцеговини након јучерашњег незапамћеног невремена је огромна и већ сада се процјењује на милионске износе, рекао је за РТРС начелник општине Невесиње Миленко Авдаловић.

"Још увјек не знамо на чему је више причињена материјална штета, каже Авдаловић, јер су страдали и пољопривредни усјеви, многи аутомобили су уништени, као и стамбени објекти. Највише је настрадало село Братача, пољопривредне културе су потпуно уништене, парцеле жита су потпуно настрадале.Домаћини пријављују штету на објектима након невремена. Штаб за ванредне ситуације сагледава стање на терену, па ћемо сходно томе реаговати", рекао је Авдаловић.

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Додао је да становништво Херцеговине већ пријављује штету.

"Како и на који начин ћемо помоћи становништву данас ћемо са министарком пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелком Кузмић договорити. Милиони марака штете је невријеме направило, биће тешком али морамо ријешти проблеме грађана, помоћи људима уз помоћ Владе Републике Српске. Наћи начин да помогнемо домаћинима да се наставе бавити пољопривредном производњом", поручио је Авдаловић.

Невесиње овако нешто не памти, Херцеговину је невријеме опустошило.

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Тагови :

Херцеговина

невријеме

Невесиње

Миленко Авдаловић

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