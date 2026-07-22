Банка вам даје већи минус него што желите: У чему је цака?

Аутор:АТВ редакција
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Грађани који желе дозвољени минус на текућем рачуну често мисле да сами могу да изаберу његову висину. Међутим, то није увијек могуће.
Поједине банке одређују не само максималан, већ и минималан износ дозвољеног прекорачења, па клијент не може да тражи мањи лимит уколико банка такву могућност не предвиђа.
Народна банка Србије (НБС) објашњава да прописи не одређују колики мора да буде дозвољени минус, већ да свака банка самостално утврђује услове под којима га одобрава, у складу са својом пословном политиком и процјеном кредитног ризика.
У пракси то значи да грађанин може жељети дозвољени минус од 20.000 динара како би имао финансијску резерву за непредвиђене ситуације, али банка може понудити само 50.000 динара, уколико је то најмањи лимит који одобрава за ту врсту производа.
С друге стране, банка може процијенити да клијент не испуњава услове за толики износ и одобрити мањи лимит или у потпуности одбити захтјев.
Приликом доношења одлуке банке узимају у обзир више критеријума:
Због тога двије особе са истом платом не морају добити исти дозвољени минус. Закон не прописује максималан износ дозвољеног прекорачења по текућем рачуну, што значи да висину лимита одређује искључиво банка.
Из централне банке упозоравају да дозвољени минус треба користити само у хитним ситуацијама и што краће. Ефективне каматне стопе на дозвољено прекорачење крећу се приближно од 20 до 40 одсто годишње, због чега је овај вид позајмљивања новца међу најскупљима.
Према примјеру НБС, грађанин који годину дана користи дозвољени минус од 40.000 динара, уз ефективну каматну стопу од 34,49 одсто, плати око 12.000 динара само на име камате, док и даље дугује свих 40.000 динара главнице уколико дуг не смањује.
Посебан опрез потребан је када се пређе одобрени лимит. За недозвољено прекорачење обрачунавају се знатно више камате, које могу достићи и 98 одсто годишње, због чега се грађанима савјетује да редовно провјеравају стање на рачуну.
Ако вам банка одобри већи или мањи дозвољени минус него што желите, можете затражити додатно образложење или размотрити понуде других банака. Стручњаци савјетују да се пре прихватања дозвољеног прекорачења не гледа само висина одобреног лимита, већ и ефективна каматна стопа, накнаде и укупни трошкови, преноси Курир.
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