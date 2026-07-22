Бура због фотографије Дарка Лазића у Хрватској: Огласио се пјевач

Аутор:АТВ редакција
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Фотографија пјевача из Србије Дарка Лазића из бекстејџа једног клуба у Хрватској изазвала је бурне реакције на друштвеним мрежама јер је пјевач позирао са обожаватељком показујући рукама "двоглавог орла", симбол такозване "Велике Албаније".
Након бројних коментара и прозивки, Лазић се огласио и истакао да његов гест није имао политичку поруку и да људе не дијели према националности, већ према томе какви су као особе.
За Телеграф је казао да му је то другарица и да су се само шалили.
Касније је на свом Инстаграм профилу објавио саопштење које преносимо у цијелости:
"Поводом фотографије која се појавила у медијима и на друштвеним мрежама, осјећам потребу да се обратим јавности. Током фотографисања са публиком и људима који долазе на моје наступе често настају спонтане ситуације. Није постојала намјера да пошаљем било какву политичку поруку, нити да увриједим било који народ или било кога лично.
Кроз своју каријеру наступао сам широм региона и увијек сам са истим поштовањем прилазио свим људима, без обзира на њихову националност, вјеру или поријекло. Музика је оно што ме води и вјерујем да она треба да спаја људе, а не да их дијели. Искрено ми је жао што је ова фотографија изазвала негативне реакције и што је код појединих људи створила утисак који није одражавао моје намере.
Уколико сам било кога овим гестом повриједио или увриједио, упућујем искрено извињење. Никада нисам желио да будем дио било каквих политичких или националних подјела и наставићу да својим радом промовишем искључиво музику, поштовање и заједништво".
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