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Имамовићу 14 година затвора за убиство и покушај убиства у Добоју!

Аутор:

Огњен Матавуљ
22.07.2026 11:52

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Имамовићу 14 година затвора за убиство и покушај убиства у Добоју!

Врховни суд Републике Српске осудио је Семира Имамовића (37) из Тешња на 14 година и осам мјесеци затвора због убиства Ћамила Омеровића (28) у Добоју, покушаја убиства Амара Махмутагића (40) и недозвољеног држања оружја.

Пресуда је изречена након што је судско вијеће одбило жалбе тужилаштва и одбране, те потврдило првостепену пресуду коју је изрекао Окружни суд у Добоју.

Жалбе одбијене као неосноване

”Жалбе одбране и тужилаштва одбијене су као неосноване и потврђена је првостепена пресуда којом је Имамовић осуђен на јединствену казну од 14 година и осам мјесеци затвора”, рекла је за АТВ Јелена Деспотовић, секретар Врховног суда Републике Српске.

Злочин се догодио 25. октобра 2023. године испред кафића у улици Југ Богдана у Добоју.

Међусобно се почастили и онда се сукобили

У пресуди се наводи да су критичне вечери све тројица били у кафићу. У једном тренутку су се међусобно почастили и кратко разговарали. Оптужени је конзумирао алкохол и више пута је излазио и разговарао на мобилни телефон. Након што је конобарица рекла да затвара објекат, Имамовић је кренуо из кафића.

”Махмутагић је кренуо за њим до тротоара испред љетне баште, позивајући га да се смири и врати да попију још које пиће. Том приликом Махмутагић је оптуженом ставио руку на раме, да би се Имамовић окренуо и рекао: ”Сад ћете видјети”. Из торбице је извадио пиштољ ”валтер”, калибра 7,65 mm, и из непосредне близине испалио три хица према Махмутагићу”, наводи се у пресуди.

Махмутагића погодио са три, Омеровића са два хица

Након првог хица Махмутагић је успио да ухвати оптуженог за руку и дошло је до нагуравања. Махмутагић је оборио Имамовић на тло који је потом испалио још два хица, погодивши жртву у десну страну грудног коша и наткољеницу, нанијевши му тешке повреде. Видјевши шта се дешава Ћамил Омеровић је кренуо према Махмутагићу и Имамовић је према њему испалио два хица који су га погодили у груди. Омеровић је на мјесту остао мртав, усљед разорења срца и аорте.

Кренуо бјежати, сустигла га полиција

Иако рањен Махмутагић је успио да отме пиштољ Имамовићу и с њим је кренуо према кафићу. Због бола је клекнуо, да би му оптужени пришао, отео пиштољ и кренуо да бјежи улицом према свом аутомобилу. Сустигли су га полицијкси службеници ПС Добој 1, те га ухапсили и одузели му оружје.

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Тагови :

Семир Имамовић

пресуда

Убиство

Добој

Врховни суд Републике Српске

Ћамил Омеровић

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