Зашто је 28. јул кључан? РХМЗ открио шта слиједи у Србији

Аутор:АТВ редакција
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У Србији се данас послије подне очекује промјенљиво облачно вријеме, са најнижом температуром од 10 до 17, а највишом од 25 до 29 степени.
Краткотрајна киша или пљусак са грмљавином се очекују на сјеверу, а увече и у током ноћи на западу и у централним крајевима Србије, док ће ветар бити слаб и умјерен, на истоку и у Војводини повремено и јак, сјеверозападни, саопштио је данас Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
У Београду ће ујутро и прије подне бити претежно сунчано, током дана промјенљиво са сунчаним интервалима, а касније увече и током ноћи у појединим дијеловима града могућа је слаба киша.
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Вјетар ће бити слаб и умјерен, сјеверозападни, док ће најнижа температура бити око 17, а највиша око 27 степени.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 30. јула, у петак ће на сјеверу бити суво, са сунчаним интервалима, у осталим крајевима промјенљиво, мјестимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.
У суботу и недјељу биће претежно сунчано, у недјељу послије подне на сјеверу Србије наоблачење са кишом и пљусковима са грмљавином, које ће се у понедјељак проширити и на остале крајеве.
Од 28. јула очекује се стабилизација времена.
(Телеграф)
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