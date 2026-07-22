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Путин: Спољни притисци не могу да зауставе раст руске економије

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 13:28

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Руски предсједник Владимир Путин
Фото: Tanjug/Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool P/AP

Руска економија је отпорна упркос спољним покушајима дестабилизације, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Одмах на почетку нашег састанка желим да истакнем да је стање домаће привреде, као и њених кључних грана, стабилно, упркос спољним покушајима да се дестабилизује ситуација у енергетском сектору и појединим другим областима", рекао је Путин током састанка, преноси Спутник.

Како је истакао, БДП Русије је порастао за 0,2 одсто у првих пет мјесеци ове године, а у мају за 0,3 одсто.

Буџет Русије је у јуну остварио суфицит од 196 милијарди рубаља, захваљујући приходима и од нафте и гаса, али и од других индустријских грана.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

економија

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