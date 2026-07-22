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Власник ресторана служио мраве као украс за колаче: Затражена затворска казна за њега

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 11:30

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мрави инсекти савјети
Фото: Pexel/ Yaşar Başkurt

Тужиоци у Јужној Кореји су затражили једногодишњу казну за валсника ресторана са ''Мишелиновим звјездицама''. Он је оптужен за кориштење мрава као украса за десерт.

Тужиоци су затражили и да ресторан, који има двије "Мишелинове" звјездице, буде кажњен са 20 милиона корејских вона /13.510 долара/.

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Власник је признао да је служио мраве, али је тврдио да су кориштени у "малом дијелу" менија ресторана од 15 јела, као прелив за сорбе, и да је гостима речено да могу да се одлуче за преливе без мрава.

У својој одбрани, власник ресторана је тврдио да је само 60 одсто гостију одлучило да проба мраве, док су осталима послужене алтернативе попут ферментисаног сирћета и јестивог цвијећа.

Он је додао да ресторани у другим земљама, попут Аустралије, Данске и Велике Британије, такође, користе мраве као састојке.

Према законима у Јужној Кореји, мрави нису међу 10 врста инсеката одобрених за људску исхрану. Одобрена листа укључује, између осталог, скакавце и двопјегаве цврчке.

Случај је изашао на видјело након што су званичници Министарства за безбједност хране и лијекова пронашли рецензије које су гости објавили на мрежи са фотографијама јела посутих мравима.

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Истраживачи процјењују да је око 49.000 мрава, увезених из САД и Тајланда, коришћено у неколико јела током четири године. Суд би требало да пресуду донесе 2. септембра, преноси Глас Српске.

Мрави се једу, понекад чак и цијењени као деликатес, у неколико азијских, афричких и латиноамеричких култура.

Ткачки мрави и њихова јаја користе се у тајландској и камбоџанској кухињи, док су у Колумбији краљевски мрави једнако цијењени као кавијар.

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