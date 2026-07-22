Власник ресторана служио мраве као украс за колаче: Затражена затворска казна за њега

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тужиоци у Јужној Кореји су затражили једногодишњу казну за валсника ресторана са ''Мишелиновим звјездицама''. Он је оптужен за кориштење мрава као украса за десерт.
Тужиоци су затражили и да ресторан, који има двије "Мишелинове" звјездице, буде кажњен са 20 милиона корејских вона /13.510 долара/.
Градови и општине
Пожар прогутао кућу, ватрогасци спријечили катастрофу
Власник је признао да је служио мраве, али је тврдио да су кориштени у "малом дијелу" менија ресторана од 15 јела, као прелив за сорбе, и да је гостима речено да могу да се одлуче за преливе без мрава.
У својој одбрани, власник ресторана је тврдио да је само 60 одсто гостију одлучило да проба мраве, док су осталима послужене алтернативе попут ферментисаног сирћета и јестивог цвијећа.
Он је додао да ресторани у другим земљама, попут Аустралије, Данске и Велике Британије, такође, користе мраве као састојке.
Према законима у Јужној Кореји, мрави нису међу 10 врста инсеката одобрених за људску исхрану. Одобрена листа укључује, између осталог, скакавце и двопјегаве цврчке.
Случај је изашао на видјело након што су званичници Министарства за безбједност хране и лијекова пронашли рецензије које су гости објавили на мрежи са фотографијама јела посутих мравима.
Градови и општине
Дужа чекања на излазу из БиХ према Црној Гори
Истраживачи процјењују да је око 49.000 мрава, увезених из САД и Тајланда, коришћено у неколико јела током четири године. Суд би требало да пресуду донесе 2. септембра, преноси Глас Српске.
Мрави се једу, понекад чак и цијењени као деликатес, у неколико азијских, афричких и латиноамеричких култура.
Ткачки мрави и њихова јаја користе се у тајландској и камбоџанској кухињи, док су у Колумбији краљевски мрави једнако цијењени као кавијар.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Здравље
3 ч0
Економија
3 ч0
Сцена
3 ч3
Најновије
14
42
14
40
14
33
14
23
14
21
Тренутно на програму