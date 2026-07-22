Пожар прогутао кућу, ватрогасци спријечили катастрофу

Аутор:АТВ редакција
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У породичној кући на подручју општине Модрича синоћ је избио пожар који су локализовали ватрогасци, а полиција и инспектор данас обављају увиђај.
Полицијској станици Модрича јуче је, око 19 часова и 10 минута, пријављено да је дошло до пожара у породичној кући на подручју општине Модрича.
Пожар су локализовали припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Добој.
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Увиђај на лицу мјеста данас ће извршити полицијски службеници Полицијске станице Модрича заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Добој.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
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