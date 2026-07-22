Данас потписивање уговора: За пут Фоча-Хум 60 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и представница Европске банке за обнову и развој Стела Мелник потписаће у Сарајеву нацрт уговора о зајму од 60 милиона евра за пројекат пута Фоча-Хум.
Средства су намијењена изградњи дионице Доњи Копилови-Хум и пратећим услугама.
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