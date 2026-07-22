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Данас потписивање уговора: За пут Фоча-Хум 60 милиона евра

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 08:49

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Данас потписивање уговора: За пут Фоча-Хум 60 милиона евра
Фото: Википедија

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и представница Европске банке за обнову и развој Стела Мелник потписаће у Сарајеву нацрт уговора о зајму од 60 милиона евра за пројекат пута Фоча-Хум.

Средства су намијењена изградњи дионице Доњи Копилови-Хум и пратећим услугама.

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Тагови :

Фоча

уговор

Фоча-Хум

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