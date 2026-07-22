Колико шољица кафе дневно је безбједно за здравље?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најновије истраживање Америчког удружења за здравље срца показало је да је до пет шољица кафе дневно безбједно за срце за већину одраслих, те да чак може имати и одређене бенефите.
Кафа је најпопуларнији начин конзумирања кофеина широм свијета, али иако је повезана са вишеструким здравственим предностима, постоји стално питање колико је заправо безбједно пити, преноси "Јуроњуз".
Сцена
Оливера Катарина посљедње дане провела заборављена од свих: Продавала ствари да преживи
Америчко удружење за здравље срце сада је објавило да је конзумирање до 400 милиграма кофеина дневно, око пет шољица, генерално безбједно за већину одраслих и може бити повезано са бољим здрављем срца.
"Еквивалент до пет шољица кафе са кофеином дневно без додатог шећера је безбједно и не повећава кардиоваскуларни ризик", рекао је Грегори М. Маркус, коаутор рада и професор медицине на Универзитету Калифорније у Сан Франциску.
Анализа је показала да је ова количина, такође, повезана са мањим ризиком од неколико кардиоваскуларних стања, укључујући срчану инсуфицијенцију, срчане болести и мождани удар, као и хипертензију и дијабетес типа 2 код појединих особа.
Најнижи ризик од смртности примјећен је при умјереним нивоима уноса, између двије и четири шоље дневно.
Кафа је главни извор кофеина за већину одраслих, али чај, чоколада, газирана пића и лијекови који се издају без рецепта и на рецепт такође доприносе дневном уносу.
Регион
Удар грома изазвао пожар у шуми: Ватрогасци у Макарској хитно интервенисали
Аутори напомињу да се о кофеину из ових других извора зна много мање, посебно у високим дозама као што су енергетска пића, што може изазвати кардиоваскуларна оштећења и захтијева даља истраживања.
Кофеин који се конзумира у кафи метаболише се у јетри и генерално достиже највећу концентрацију код већине људи у року од сат времена.
Међутим, начин на који појединци обрађују кофеин зависи од њихове генетике, метаболизма, старости и претходног уноса.
Када се редовно конзумира више кафе са кофеином, неки људи могу развити толеранцију на веће нивое кофеина, док други људи могу осјетити јаче ефекте од исте количине.
Иако истраживања сугеришу да конзумирање кофеина може бити повезано са одређеним кардиоваскуларним користима за неке људе, Маркус је указао да је важно запамтити да не постоји стратегија "једна величина за све" за безбједну конзумацију кофеина.
"Оно што може бити разумна количина за једну особу може изазвати нежељене ефекте, попут палпитација срца, анксиозности или поремећаја сна код друге", рекао је Маркус и додао да је кључно обратити пажњу на то како свако тијело реагује на кофеин.
Друштво
Да ли ће данас бити кише? Ево шта каже прогноза
Истовремено, истраживачи су примјетили да нису сви начини конзумирања кафе подједнако корисни за здравље срца.
Велике количине додатог шећера, ароматизованих сирупа и млијечних производа могу значајно повећати унос калорија и неутралисати потенцијалне здравствене користи повезане са самом кафом.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
22
10
14
10
12
10
05
10
04
Тренутно на програму