У невремену у Македонији 15 повријеђених, сви у болници

Аутор:АТВ редакција
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Петнаест особа повријеђено је у снажном невремену које је захватило Скопље, сви су примљени у болнице, а двије жене имају теже повреде.
Девет повријеђених примљено је у Универзитетску клинику за трауматологију, ортопедске болести, анестезију, реанимацију, интензивну негу и ургентни центар.
Двије жене имају теже повреде, једна са повредом главе је на неурохирургији, а друга има прелом руке, рекао је директор клинике Игор Мерџаноски, преносе македонски медији.
Из Хитне помоћи су раније рекли да је на жену која има повреду главе пало дрво.
Шест повријеђених збринуто је у Универзитетској клиници за хирургију "Свети Наум Охридски".
У невремену је причињена велика материјална штета на објектима и возилима, а посљедице се још санирају.
Из Министарства унутрашњих послова су навели да је до 22 часа забиљежено 117 оштећених возила, 35 оштећених кровова, 189 срушених стабала, седам оштећених семаФора, пет пожара и 10 повријеђених особа.
Јак вјетар носио је дијелове кровова, ломио гране и рушио стабла. Међу оштећеним објектима су Градска болница "8. Септембар" и једна основна школа.
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Невријеме је изазвало проблеме и у Штипу, највише на комплексу Клиничке болнице. Оштећен је дио кровне конструкције, гдје се налазе одјељења ортопедије и интензивне његе због чега ће један број пацијената бити премјештен на друга одјељења.
Замјеник директора болнице Биљана Ефтимова рекла је да је ријеч о 15 до 20 пацијената са одјељења ортопедије.
Додала је да је оштећена и операциона сала на ортопедији, али болница има и друге операционе сале и медицинске услуге неће бити прекинуте.
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Градоначелник Штипа Иван Јорданов саопштио је да је материјална штета причињена и другим приватним зградама и установама.
(СРНА)
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