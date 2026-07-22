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Након свађе у саобраћају, полицајац пријетио и пуцао из службеног пиштоља

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 08:01

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Након свађе у саобраћају, полицајац пријетио и пуцао из службеног пиштоља
Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Против полицајца у Хрватској је поднесена кривична пријава и удаљен је из службе. Он је пријетио тројици мушкараца и испалио хитац из службеног пиштоља, а за то вријеме није био на дужности.

Полиција у Шибенику саопштила је да је довршила криминалистичко истраживање над полицијским службеником због сумње да је починио кривично дјело довођења у опасност живота и имовине општеопасном радњом или средством те пријетње.

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Према резултатима истраге, инцидент се догодио у недјељу послијеподне у Рогозници, након претходних несугласица и свађе у саобраћају. Осумњичени полицајац, који у том тренутку није био на дужности, пријетио је тројици мушкараца, а потом је из службеног пиштоља испалио један хитац у ваздух.

Након довршеног криминалистичког истраживања предат је притворском надзорнику Полицијске управе шибенско-книнске, док је кривична пријава достављена надлежном Опшинском државном тужилаштву у Шибенику.

Полиција је извјестила и да су тројица мушкараца због прекршаја против јавног реда и мира, уз оптужницу приведени у Прекршајни сектор Опшинског суда у Шибенику.

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У складу са Законом о полицији, начелник Полицијске управе сплитско-далматинске донио је рјешење о удаљењу полицијског службеника из службе, а против њега ће бити покренут и дисциплински поступак.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Хрватска

полицајац

Свађа

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