Хитна сједница Представничког дома ПС БиХ о буџету

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ разматраће на хитној сједници Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину.
Приједлог овогодишњег буџета износи 1,58 милијарди КМ.
По завршетку хитне сједнице, биће одржана редовна сједница на којом би у другом читању требало да буде разматран Приједлог закона о допуни Кривичног закона БиХ којим је предвиђено увођење затворске казне од три године за величање и употребу слогана, симбола и ознака НДХ.
Република Српска
Српски логораши настављају свједочење пред америчким истражиоцима
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
15 ч0
БиХ
15 ч0
БиХ
15 ч1
БиХ
17 ч2
Најновије
10
22
10
14
10
12
10
05
10
04
Тренутно на програму