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Хитна сједница Представничког дома ПС БиХ о буџету

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 07:23

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Хитна сједница Представничког дома ПС БиХ о буџету
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ разматраће на хитној сједници Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину.

Приједлог овогодишњег буџета износи 1,58 милијарди КМ.

По завршетку хитне сједнице, биће одржана редовна сједница на којом би у другом читању требало да буде разматран Приједлог закона о допуни Кривичног закона БиХ којим је предвиђено увођење затворске казне од три године за величање и употребу слогана, симбола и ознака НДХ.

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Тагови :

Представнички дом

буџет

ПД ПС БиХ

сједница

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