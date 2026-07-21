Аргументима и доказима против одлагања радиоактивног отпада

Аутор:Инес Ђанковић
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Најважнији дио борбе против изградње одлагалишта за радиоактивни отпад на локацији Черкезовац тек предстоји. Чека се Студија утицаја на животну средину, коју ће БиХ добити када она буде упућена у јавну расправу.
БиХ је послала одговор на нотификацију Хрватске у којем се изјаснила за учествовање у поступку процјене утицаја на животну средину, али и истакла своје замјерке. Нотификација је за Српску паушална и без битних докумената које треба да садржи.
"Ја сам убијеђен да ће та њихова студија бити оборена. Не знам како ће бити урађена,а ли знам чињенично да неће садржавати основне елементе које једна студија треба да садржи. И с обзиром да знамо сви да су све чињенице и докази на нашој страни, да је то трусно подручје, да је то заштићено подручје , да су седименти водопропусни. Дакле, све оно што не смије да буде -постоји. Не видим како ће они успјети одбранити ту њихову студију", рекао је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Студију утицаја на животну средину Хрватска ради већ пет година. До сада је одбијала учешће стручњака из БиХ, истраживања која су урађена о утицају на животну средину са друге стране ријеке Уне. Хрватска након сучељавања у Женеви и притисака међународне заједнице покушава да глуми доброг комшију. БиХ у овом случају нема право на било какву грешку или пропуст.
"Нама када пошаљу Студију утицаја на животну средину препоручују нам мјесец дана, максимално 45 дана. А та студија ће бити отприлике по садржају на 1000 страна. То говори о некоректности са намјером да они проформе покушају провести поступак. Нема проформе, има суштина у којој се БиХ апсолутно и недвосмислено противи изградњи било какве врсте складишта,одлагалишта или било чега што се зове отпад на граници БиХ", рекао је Борислав Бојић, координатор Правног и Експертског тима БиХ за Трговску Гору.
БиХ су уз нотификацију достављене основне информације о пројекту на Черкезовцу. Одговорила је БиХ и да је нотификација неблаговремена, јер је изабрана локација за градњу и припремљен пројекат. Учешће у поступку прекограничних консултација не значи да БиХ прихвата намјеру Хрватске.
"Оно што сада очекујемо да нам се достави пуна документација о истраживањима која су изводили, да добијемо све те научне податке за које они тврде да постоје и да потврђују како наводно овај пројекат не представља никакав ризик по околину ни у Хрватској ни у БиХ", рекао је Немања Галић, члан Експертског тима БиХ за Трговску Гору.
Хрватска је током низа година и планирања изградње одлагалишта за радиоактивни отпад игнорисала БиХ. Одлагање отпада уз саму границу РС и БиХ и даље не прихватају и воде борбу на многим фронтовима. А све у намјери да на Черкезовцу никада не заврши радиоактивни отпад.
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