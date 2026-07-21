Људски мозак може да складишти невјероватну количину информација: Као 20.000 паметних телефона

Аутор:АТВ редакција
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Иако тежи свега око килограм и по, људски мозак остаје један од најсложенијих система у природи, а научници процјењују да његове могућности памћења далеко превазилазе капацитете савремених уређаја.
Људски мозак је способан да складишти количине информација упоредиве са садржајем 20.000 паметних телефона капацитета 128 GB сваки, "измерили" су стручњаци.
"Процијењени капацитет меморије људског мозга је око 2,5 петабајта, или приближно 2,5 милиона GB. Да бисмо ово ставили у перспективу, то је еквивалентно капацитету 20.000 паметних телефона са 128 ГБ меморије", кажу научници, а преноси TAСС.
Према различитим процјенама, мозак садржи између 19 и 100 милијарди неурона. То су основне ћелије нервног система, способне да генеришу и преносе импулсе путем електричних и хемијских сигнала. Оне формирају сложене неуронске мреже које подржавају функционисање мозга, мишића и свих органа, као и наше размишљање и памћење.
"Тајна није чак ни у броју неурона, већ у њиховој способности да створе невјероватан број веза.
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Свака ћелија може да формира преко хиљаду веза, стварајући веома сложену мрежу. Информације се дистрибуирају дуж ових нити, и управо та комбинација путева повећава њен капацитет", објаснили су.
Иако се људски мозак током посљедњих 20.000 година смањио за око 150 кубних центиметара, научници истичу да то не значи да је човјек постао мање интелигентан. Величина мозга сама по себи није мјерило памети, већ су важни начин на који су неурони повезани и ефикасност његовог функционисања. Према једној од теорија, еволуција је фаворизовала компактнији мозак који троши мање енергије, али и даље омогућава сложено размишљање, развој технологије и изградњу цивилизације.
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