Logo
Large banner

Научници открили да мозак слуша чак и када смо без свијести?

Аутор:

АТВ
08.05.2026 07:46

Коментари:

0
Мозак снимак мозга
Фото: pexels/cottonbro studio

Мозак наставља да обрађује језик чак и док је тијело под анестезијом и без свијести. Иако је особа без свијести, неки дијелови мозга остају активни и могу препознати и обрадити језик, а неуронска кола настављају да кодирају и реагују на стимулусе, према истраживању објављеном у часопису Натур, извјештава Еуроњус.

„Наши налази показују да је мозак знатно активнији и способнији током несвести него што се раније мислило“, рекао је Самир Шет, коаутор студије са Медицинског колеџа Бејлор. „Чак и када су пацијенти под пуном анестезијом, њихов мозак наставља да анализира свијет око себе.“

Како је истраживање спроведено

Научници су проучили седам пацијената који су подвргнути операцији епилепсије како би им се уклонио дио темпоралног режња ради контроле напада. Користећи Neuropixels сонде - ситне силиконске игле - тим је прикупио податке о томе како мозак обрађује звук и језик несвесно.

Мозак је предвиђао ријечи чак и у несвјесном стању

У првом тесту, пацијенти су слушали низ идентичних тонова, повремено прекиданих другим тоном. Око 71 одсто неурона је реаговало на звук, што указује на то да је мозак регистровао тонове који су се пуштали, а 25 одсто њих је реаговало на различите тонове. Истраживачи су открили да се способност мозга да детектује ове необичне звукове побољшала током времена.

илу-алкохол-02052026

Здравље

Ново откриће: Чак и „умјерене“ количине алкохола оштећују мозак

У другом експерименту, истраживачи су пуштали подкасте четворици пацијента. Открили су да мозак обрађује говор у реалном времену, реагујући на појединачне ријечи и различите елементе говора. Такође су открили да је мозак, чак и у несвјесном стању, био у стању да предвиди предстојеће ријечи на основу претходног контекста.

„Ову врсту предиктивног кодирања повезујемо са будношћу и пажњом, али се она јавља и у несвесном стању“, рекао је Бенџамин Хејден, професор на Медицинском колеџу Бејлор.

Аутори студије су напоменули да су потребна додатна истраживања како би се боље разумијела мождана активност под анестезијом и да ли се ниво неуронске активности примјећен у студији може наћи и током сна или других несвјесних стања.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мозак

наука

свијест

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Глумац Брус Вилис у бијелој кошуљи гледа у даљину.

Сцена

Породица Бруса Вилиса донијела тешку одлуку

1 седм

0
Спреј за нос

Здравље

Спреј за нос обнавља мозак: Научници успјели да преокрену упалу и губитак памћења

2 седм

0
Мозак снимак мозга

Занимљивости

Откривено како мозак доноси одлуке

2 седм

0
Главобоља глава

Наука и технологија

Хоби који мијења мозак из коријена: Неуролог открива шта највише јача когнитивне функције

3 седм

0

Више из рубрике

Таласи у океану

Наука и технологија

Након рекордно топлог априла, научници страхују од екстремних временских услова

1 ч

0
Велико откриће научника: Лијек за притисак убија бактерију отпорну на антибиотике

Наука и технологија

Велико откриће научника: Лијек за притисак убија бактерију отпорну на антибиотике

1 д

0
Археолози пронашли остатке римског купатила

Наука и технологија

Археолози пронашли остатке римског купатила

1 д

0
Упозорење стручњака: ТикТок изазов изазива тешке опекотине

Наука и технологија

Упозорење стручњака: ТикТок изазов изазива тешке опекотине

1 д

0

  • Најновије

08

38

Промјенљиво облачно са повременом кишом

08

31

Дјевојка (24) се гушила у хитној, љекари јој рекли да "драми": Убрзо је била мртва

08

24

Пјевачица Бони Тајлер у индукованој коми

08

10

Новак Ђоковић одушевљен Јаником Синером: "Он ће то успјети да уради већ ове године"

07

58

Порасле цијене нафте

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner