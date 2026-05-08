Научници открили да мозак слуша чак и када смо без свијести?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мозак наставља да обрађује језик чак и док је тијело под анестезијом и без свијести. Иако је особа без свијести, неки дијелови мозга остају активни и могу препознати и обрадити језик, а неуронска кола настављају да кодирају и реагују на стимулусе, према истраживању објављеном у часопису Натур, извјештава Еуроњус.
„Наши налази показују да је мозак знатно активнији и способнији током несвести него што се раније мислило“, рекао је Самир Шет, коаутор студије са Медицинског колеџа Бејлор. „Чак и када су пацијенти под пуном анестезијом, њихов мозак наставља да анализира свијет око себе.“
Научници су проучили седам пацијената који су подвргнути операцији епилепсије како би им се уклонио дио темпоралног режња ради контроле напада. Користећи Neuropixels сонде - ситне силиконске игле - тим је прикупио податке о томе како мозак обрађује звук и језик несвесно.
У првом тесту, пацијенти су слушали низ идентичних тонова, повремено прекиданих другим тоном. Око 71 одсто неурона је реаговало на звук, што указује на то да је мозак регистровао тонове који су се пуштали, а 25 одсто њих је реаговало на различите тонове. Истраживачи су открили да се способност мозга да детектује ове необичне звукове побољшала током времена.
Здравље
Ново откриће: Чак и „умјерене“ количине алкохола оштећују мозак
У другом експерименту, истраживачи су пуштали подкасте четворици пацијента. Открили су да мозак обрађује говор у реалном времену, реагујући на појединачне ријечи и различите елементе говора. Такође су открили да је мозак, чак и у несвјесном стању, био у стању да предвиди предстојеће ријечи на основу претходног контекста.
„Ову врсту предиктивног кодирања повезујемо са будношћу и пажњом, али се она јавља и у несвесном стању“, рекао је Бенџамин Хејден, професор на Медицинском колеџу Бејлор.
Аутори студије су напоменули да су потребна додатна истраживања како би се боље разумијела мождана активност под анестезијом и да ли се ниво неуронске активности примјећен у студији може наћи и током сна или других несвјесних стања.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 седм0
Здравље
2 седм0
Занимљивости
2 седм0
Наука и технологија
3 седм0
Наука и технологија
1 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Тренутно на програму