Упозорење стручњака: ТикТок изазов изазива тешке опекотине

06.05.2026 17:05

Фото: Cottonbro studio/Pexels

Стручњаци упозоравају родитеље на опасан ТикТок тренд у којем д‌јеца загријавају популарне "squishy" играчке у микровалној, након што су забиљежени случајеви тешких опекотина.

На друштвеним мрежама д‌јеца једни другима савјетују загријавање тих играчака како би постале мекше и савитљивије. Међу најпопуларнијима је NeeDoh – коцкаста играчка испуњена гелом – која се распродаје широм свијета.

Ипак, посљедице могу бити озбиљне. Забиљежени су случајеви у којима су играчке експлодирале, поливајући д‌јецу врелим садржајем и узрокујући тешке опекотине, преноси Вечерњи.хр.

Фотографије показују деветогодишњака с великим повредама лица, док је седмогодишња д‌јевојчица завршила у коми с опекотинама трећег степена након што ју је погодила врела маса.

Недавно је и једна мајка из Велике Британије открила да је њена десетогодишња кћерка задобила опекотине покушавајући опонашати тренд. Стручњаци сада апелују на родитеље да разговарају с д‌јецом о опасностима интернет изазова.

Рајен Рејнолдс из Краљевског друштва за превенцију несрећа упозорава да неправилна употреба кућанских уређаја може имати разорне посљедице те наглашава да “микровалне нису играчке”.

Једна мајка из Бристола у објави на друштвеним мрежама описала је искуство своје кћери: играчка је у микровалној била свега 30 секунди, а силиконски омотач прикрио је колико је унутрашњост била ужарена. Д‌јевојчица је завршила на од‌јелу за опекотине и неће смјети излагати лице сунцу најмање двије године, а још није познато хоће ли остати ожиљци.

