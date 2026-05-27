Тешка завршница за Ђоковића у Паризу, ипак иде у треће коло

Аутор:АТВ
Коментари:0
Новак Ђоковић савладао је Француза Валентина Роајеа са 3:1 у сетовима на Ролан Гаросу.
Све је било лако за Ђоковића у прва два сета. За 85 минута стигао је до прва два сета и очекивало се да експресно заврши и трећи.
Један брејк му је био довољан да за 40 минута игре стигне до 6:3 и поведе против Француза. У другом сету освојио је два брејка и за 45 минута имао сигурних 2:0 у сетовима.
Недуго након почетка трећег сета Ђоковић је поново стигао до брејка, али је Францус одлучио да заигра. Није дозволио Србину да потврди брејк и враћа се на 3:3, али одмах затим губи свој сервис гем.
Међутим, губи га и Ђоковић и одводи сет у тај-брејк.
Ту је Србин ипак киксао и препустио трећи сет у мечу Роајеау.
Завршница је услиједила у четвртом сету када Ђоковић поново долази до брејка при резултати 3:1, што је успио сачувати до краја и славити са 4:1.
Наредни меч ће Ђоковић играти против бољег из меча Фонеска - Прижмић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
17
20
14
20
14
20
08
19
56
Тренутно на програму