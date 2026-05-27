Logo
Large banner

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

Аутор:

АТВ
27.05.2026 17:58

Коментари:

0
Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!
Фото: Tanjug / AP / Emma Da Silva

Миомир Кецмановић, српски тенисер, поражен је у другом колу Ролан Гароса од Нуно Боржеса резултатом 3:6, 6:2, 6:1, 6:2.

Није пред Миомиром Кецмановићем био лак задатак, али послије првог меча у ком је играо одлично очекивало се да одигра још један одличан меч и против Португалца.

Много је боље од противника српски тенисер ушао у меч и већ је у другом гему направио брејк. У наставку није допустио ниједну брејк лопту Португалцу па је тако повео послије пола сата игре.

Имао је Миомир прилику да одузме противнику сервис гем и на самом старту другог сета, али је није искористио и тада је се Боржес потпуно пробудио.

Направио је брејк и повео, а онда је Миомир пропустио прилику да се врати у седмом гему послије чега му је португалски тенисер одузео још један сервис гем и дошао до изједначења у сетовима.

Наставио је Кецмановић да тоне и у трећем сету успео је да дође до свега једног гема.

Ништа се није мијењало ни током четвртог сета у ком је Португалац наставио да диктира темпо и доминира. Послије два сата и 15 минута меч је био готов, а Ролан Гарос завршен за Кецмановића.

(Спутњик)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ролан Гарос

Ролан Гарос 2026

Миомир Кецмановић

тенис

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сабаленка не може без Ђоковића: “Новаче, шта кажеш на ово?”

Тенис

Сабаленка не може без Ђоковића: “Новаче, шта кажеш на ово?”

23 ч

1
Ролан Гарос "није ни почео", а Лука Павловић је већ главна прича

Тенис

Ролан Гарос "није ни почео", а Лука Павловић је већ главна прича

1 д

0
Арина Сабаленка из Белорусије слави након победе над Џесиком Бузас Манеиро из Шпаније током њиховог меча првог кола женског појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у уторак, 26. маја 2026. године.

Тенис

"Носиш дијаманте, а захтјеваш већи новчани фонд, да ли је то лицемјерно?": Сабаленка добила незгодно питање

1 д

0
Шок на Ролан Гаросу: Избачен Данил Медведев

Тенис

Шок на Ролан Гаросу: Избачен Данил Медведев

1 д

0

  • Најновије

17

58

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

17

54

Бијела кућа демантовала Техеран: "Чиста измишљотина"

17

45

Кох је старински колач који многе подсјећа на д‌јетињство: Прави се од основних састојака

17

41

Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

17

35

Весна Ђогани о “проблемима” са мужем због Хариса Џиновића: "Не кајем се"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner