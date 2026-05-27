Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

Миомир Кецмановић, српски тенисер, поражен је у другом колу Ролан Гароса од Нуно Боржеса резултатом 3:6, 6:2, 6:1, 6:2.
Није пред Миомиром Кецмановићем био лак задатак, али послије првог меча у ком је играо одлично очекивало се да одигра још један одличан меч и против Португалца.
Много је боље од противника српски тенисер ушао у меч и већ је у другом гему направио брејк. У наставку није допустио ниједну брејк лопту Португалцу па је тако повео послије пола сата игре.
Имао је Миомир прилику да одузме противнику сервис гем и на самом старту другог сета, али је није искористио и тада је се Боржес потпуно пробудио.
Направио је брејк и повео, а онда је Миомир пропустио прилику да се врати у седмом гему послије чега му је португалски тенисер одузео још један сервис гем и дошао до изједначења у сетовима.
Наставио је Кецмановић да тоне и у трећем сету успео је да дође до свега једног гема.
Ништа се није мијењало ни током четвртог сета у ком је Португалац наставио да диктира темпо и доминира. Послије два сата и 15 минута меч је био готов, а Ролан Гарос завршен за Кецмановића.
