Сабаленка не може без Ђоковића: “Новаче, шта кажеш на ово?”

Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка успјешно је отворила наступ на Ролан Гаросу побједом у првом колу, савладавши Џесику Боузас Манеиро из Шпаније.
Меч је завршила у два сета, али оно о чему се највише прича након сусрета није дешавање на терену, већ њен потез након побједе.
На путу ка свлачионици Сабаленка је застала на степеницама и уз заводљив плес упутила шаљиву поруку Новаку Ђоковићу, реагирајући на његову недавну рођенданску прославу и плес пред камерама.
- ОК, Новаче. Шта кажеш на ово? - поручила је Сабаленка уз осмијех, што је изазвало велики број реакција на друштвеним мрежама и додатно обиљежило њен тријумф у Паризу.
