Logo
Large banner

Сабаленка не може без Ђоковића: “Новаче, шта кажеш на ово?”

Аутор:

АТВ
26.05.2026 18:11

Коментари:

0
Сабаленка не може без Ђоковића: “Новаче, шта кажеш на ово?”
Фото: Tanjug / AP / Christophe Ena

Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка успјешно је отворила наступ на Ролан Гаросу побједом у првом колу, савладавши Џесику Боузас Манеиро из Шпаније.

Меч је завршила у два сета, али оно о чему се највише прича након сусрета није дешавање на терену, већ њен потез након побједе.

На путу ка свлачионици Сабаленка је застала на степеницама и уз заводљив плес упутила шаљиву поруку Новаку Ђоковићу, реагирајући на његову недавну рођенданску прославу и плес пред камерама.

- ОК, Новаче. Шта кажеш на ово? - поручила је Сабаленка уз осмијех, што је изазвало велики број реакција на друштвеним мрежама и додатно обиљежило њен тријумф у Паризу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Арина Сабаленка

тенис

Новак Ђоковић

Ролан Гарос 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Арина Сабаленка из Белорусије слави након победе над Џесиком Бузас Манеиро из Шпаније током њиховог меча првог кола женског појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у уторак, 26. маја 2026. године.

Тенис

"Носиш дијаманте, а захтјеваш већи новчани фонд, да ли је то лицемјерно?": Сабаленка добила незгодно питање

4 ч

0
Арина Сабаленка Ролан Гарос 2026

Тенис

Овако нешто се никада није десило на Ролан Гаросу

1 д

0
Белорускиња Арина Сабаленка враћа лопту Румункињи Сорани Цирстеи током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису у Риму, у суботу, 9. маја 2026. године.

Тенис

Арина проговорила о бившем дечку који је пао са 23. спрата: Свађала сам се са полицијом, будим се у сузама

6 д

0
Реакције Сабаленке и Циципаса на разбијену вазу

Тенис

Сабаленка занијемила у Риму: Разбијена ваза стара 2.000 година

2 седм

0

Више из рубрике

Ролан Гарос "није ни почео", а Лука Павловић је већ главна прича

Тенис

Ролан Гарос "није ни почео", а Лука Павловић је већ главна прича

2 ч

0
Арина Сабаленка из Белорусије слави након победе над Џесиком Бузас Манеиро из Шпаније током њиховог меча првог кола женског појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у уторак, 26. маја 2026. године.

Тенис

"Носиш дијаманте, а захтјеваш већи новчани фонд, да ли је то лицемјерно?": Сабаленка добила незгодно питање

4 ч

0
Шок на Ролан Гаросу: Избачен Данил Медведев

Тенис

Шок на Ролан Гаросу: Избачен Данил Медведев

4 ч

0
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Тенис

Познато када Ђоковић игра меч 2. кола Ролан Гароса

6 ч

0

  • Најновије

19

44

Мед из УДАС-а стигао до Народне скупштине Републике Српске и УН-а

19

43

Више од 2.000 дјеце чека на мјесто у вртићу

19

33

Успорени радови на ХЕ Дабар

19

33

Амиџић Станивуковићу: Покажите нам да се може вратити ПДВ, у соби 16 вратите грађанима паре од лијекова

19

32

Језива несрећа код Модриче: Једна особа погинула!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner