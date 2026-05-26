Logo
Large banner

Познато када Ђоковић игра меч 2. кола Ролан Гароса

Аутор:

АТВ
26.05.2026 13:51

Коментари:

0
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini)

Челни људи Ролан Гароса потврдили су термине за 2. коло поменутог Гренд слема у сриједу, а оно што јавност у Србији највише интересује јесте то када ће на терен Новак Ђоковић.

Наиме, најбољи тенисер свијета икада неће изаћи на стадион "Филип Шатрије" прије 16 часова, односно тек након што се заврше претходна два женска сингла.

Најприје ће Ига Швјонтек од 12 часова играти против Саре Бејлек, док ће послије њих Елина Свитолина одмерити снаге са Кеитлин Кеведо.

Милорад Додик у Москви

Република Српска

Додик у Москви: Очекује нас важан састанак

Подсјетимо, Новак у 2. колу РГ игра против домаћег тенисера Валентина Ројеа.

А када су у питању остали српски тенисери, Хамад Међедовић и Миомир Кецмановић, и њих двојица ће на терен у сриједу.

Овај први игра против Каспера Руда од 17 часова на терену "Сузан Ленглен", док ће се Кецмановић са Боржесом наћи на "Терену 12" око 15 часова, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

Ролан Гарос 2026

тенис

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лидер СНСД-а Милорад Додик допутовао је у Москву гдје ће учествовати на Међународном форуму о безбједности.

Република Српска

Додик у Москви: Очекује нас важан састанак

2 ч

6
Напад на колеџ у Русији

Свијет

Москва позвала Тирка да осуди напад на универзитет у Старобељску

2 ч

0
Крпељ зараза инфекција

Наука и технологија

Корисна опција на телефонима: Може помоћи у откривању крпеља

2 ч

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствовао је конференцији младих под називом "Идеје младих за будућност Српске", на којој је истакао да је то прилика да се чује шта их занима и шта сматрају важним, те да ће Влада њихове приједлоге подржати и преточити у конкретне мјере.

Република Српска

Минић: Влада жели да чује шта занима младе

3 ч

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић из Србије, десно, и Мпешије Перикар рукују се након меча првог кола мушког појединачног тениса против Француске на Френк Опену у Паризу, у недјељу, 24. маја 2026.

Тенис

Француз остао у шоку послије меча против Новака: Сервирам 240 километара на час – а он врати

20 ч

0
Крај једне ере на Ролан Гаросу, легендарни тенисер одиграо последњи меч у Паризу

Тенис

Крај једне ере на Ролан Гаросу, легендарни тенисер одиграо последњи меч у Паризу

23 ч

0
Арина Сабаленка Ролан Гарос 2026

Тенис

Овако нешто се никада није десило на Ролан Гаросу

1 д

0
Ђоковић у јакни с мотивом вука на Ролан Гаросу

Тенис

Ђоковић открио због чега носи јакну са вуком

1 д

0

  • Најновије

16

40

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

16

26

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

16

20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

16

19

Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

16

17

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner