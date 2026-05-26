Познато када Ђоковић игра меч 2. кола Ролан Гароса

Челни људи Ролан Гароса потврдили су термине за 2. коло поменутог Гренд слема у сриједу, а оно што јавност у Србији највише интересује јесте то када ће на терен Новак Ђоковић.

Наиме, најбољи тенисер свијета икада неће изаћи на стадион "Филип Шатрије" прије 16 часова, односно тек након што се заврше претходна два женска сингла.

Најприје ће Ига Швјонтек од 12 часова играти против Саре Бејлек, док ће послије њих Елина Свитолина одмерити снаге са Кеитлин Кеведо.

Подсјетимо, Новак у 2. колу РГ игра против домаћег тенисера Валентина Ројеа.

А када су у питању остали српски тенисери, Хамад Међедовић и Миомир Кецмановић, и њих двојица ће на терен у сриједу.

Овај први игра против Каспера Руда од 17 часова на терену "Сузан Ленглен", док ће се Кецмановић са Боржесом наћи на "Терену 12" око 15 часова, преноси Телеграф.рс.