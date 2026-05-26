Додик у Москви: Очекује нас важан састанак

Лидер СНСД-а Милорад Додик допутовао је у Москву гдје ће учествовати на Међународном форуму о безбједности.
"Овдје сам био и прије двије седмице. Очекује нас важан састанак", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Подсјећамо, у Москви ће од данас до четвртка бити организован први Међународни форум о безбједности који ће окупити стране делегације и кључне руске заинтересоване стране, а на скупу би требало да учествује и Додик, објавио је руски Савјет безбједности.
На Форуму, чији је главни организатор секретар Савјета безбједности Руске Федерације Сергеј Шојгу, учествоваће више од 180 делегација из страних држава и међународних организација.
