Logo
Large banner

Необичан феномен у Европи доноси високе температуре и спречава хлађење

Аутор:

АТВ
26.05.2026 14:26

Коментари:

0
Сунце у пустињи.
Фото: Pexel/Fabio Partenheimer

Необично високе температуре не престају крајем маја, а прогнозе говоре да ће жива на термометру вјероватно наставити расти. Главни кривац за урањено љето је снажно подручје високог притиска изнад централне и западне Европе, метеоролошки феномен познат као "топлотна купола".

Европа се ове седмице припрема за нове екстремне врућине, након што су током викенда широм континента већ оборени мајски температурни рекорди.

туча-песница-шака

Хроника

Студента тукли, везали и отресали му цигарету у уста: Индијци оптужени за злостављање земљака у Фочи

Метеоролози са странице Severe Weather Europe упозоравају да су температуре тренутно више за 12 до 16 степени Целзијуса изнад дугорочних климатских просјека, док стакленички плинови настављају загријавати планету.

Јужне и југозападне регије, укључујући Португал, Шпанију и Француску, прже се на дневним максимумима од 38°Ц, а велики дијелови Француске су под упозорењем на високе температуре. Чак и сјеверније земље, попут Њемачке и Велике Британије, биљеже максималне температуре које прелазе 30°Ц.

Шта је заправо "топлотна купола"?

Француска метеоролошка агенција Météo-France и Severe Weather Europe сагласни су да се изнад западне и централне Европе стационирала снажна и крајње необична топлотна купола. Због ње ће ваздушне масе у наредним данима постати још врелије.

Јелена Карлеуша-03032026

Сцена

Карлеуша објавила списак који је многе изненадио: Поменула и Александру Пријовић

Термин "топлотна купола" (или топлотни мјехур) популаризован је у протеклој деценији. Овај феномен настаје када се у вишим слојевима атмосфере развије систем високог притиска. Тај притисак гура ваздух према доље и сабија га, што доводи до драстичног раста температура у нижим слојевима атмосфере.

Како се топли ваздух шири, он ствара "испупчену куполу" која дословно заробљава топлоту унутар себе. Вјетрови обично могу помјерати системе високог притиска, али због тога колико се топлотне куполе протежу високо у атмосферу, овај временски систем постаје готово стационаран. Овај образац спречава вертикално мијешање ваздуха и стварање облака, суши тло и знатно повећава ризик од шумских пожара.

Која је разлика у односу на топлотни талас?

Иако се често користе као синоними у медијима, топлотни талас и топлотна купола нису иста ствар.

туча-песница-шака

Хроника

Студента тукли, везали и отресали му цигарету у уста: Индијци оптужени за злостављање земљака у Фочи

Топлотни талас је једноставно дефинисан као "продужени период врућег времена у односу на очекиване услове за то подручје у то доба године". С друге стране, топлотна купола је специфичан механизам који узрокује тај топлотни талас, тако што заробљава топлоту и подиже температуре на екстремне нивое. Дакле, можете имати топлотни талас без куполе, али појава куполе готово сигурно гарантује екстремни топлотни талас, преноси Кликс.

Студија објављена 2025. године показала је да су се атмосферски обрасци који доносе екстремне временске прилике готово утростручили од 1950-их година због климатских промјена које је узроковао човјек.

Према подацима европског сервиса Коперникус (Ц3С), посљедње три године (2024., 2023. и 2025.) биле су најтоплије икада забиљежене на глобалном нивоу. Прошлог љета температуре су у десецима земаља прелазиле 40°Ц, доносећи суше, пожаре и на хиљаде смртних случајева. Истраживачи са Imperial College London анализирали су 854 европска града и открили да су климатске промјене одговорне за чак 68 посто од процијењених 24.400 смртних случајева повезаних с врућинама прошлог љета.

Најгоре су прошле Румунија, Бугарска, Грчка и Кипар, гдје су температуре биле и до 6 степени изнад просјека за те мјесеце.

Главобоља

Здравље

Ово су физички знакови стреса: Не игноришите их

Метеорологиња Иоана Вергини упозорава да европско љето не постаје само топлије, већ се и продужава на оба своја краја.

"Оно што смо некада називали јулским феноменом, сада нам стиже средином маја. Климатске студије процјењују да су јунски топлотни таласи у Европи данас око 10 пута вјероватнији него у прединдустријском добу, а иста путања сада постаје видљива и за мјесец мај", закључује Вергини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Температура

Рекордни топлотни талас

топлотни талас

Европа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Златко Кнежевић поново изабран за члана Венецијанске комисије

БиХ

Златко Кнежевић поново изабран за члана Венецијанске комисије

2 ч

0
Милионер (79) тражи жену: Објавио листу захтјева

Љубав и секс

Милионер (79) тражи жену: Објавио листу захтјева

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Хапшење у Мостару: Мушкарац осумњичен за сексуално напаствовање малољетне особе

2 ч

0
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Тенис

Познато када Ђоковић игра меч 2. кола Ролан Гароса

2 ч

0

Више из рубрике

Марија Захарова

Свијет

Захарова: Кијев никада неће вратити новац Западу

2 ч

0
Напад на колеџ у Русији

Свијет

Москва позвала Тирка да осуди напад на универзитет у Старобељску

3 ч

0
Двије жене ходају са мајицама на глави по врелом дану.

Свијет

Дио Европе захватио топлотни талас, забиљежени смртни случајеви

3 ч

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Свијет

Опрез ако планирате љетовање у Грчкој? Лопови вребају српске туристе у секунди

3 ч

0

  • Најновије

16

40

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

16

26

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

16

20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

16

19

Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

16

17

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner