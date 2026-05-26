Необичан феномен у Европи доноси високе температуре и спречава хлађење

Необично високе температуре не престају крајем маја, а прогнозе говоре да ће жива на термометру вјероватно наставити расти. Главни кривац за урањено љето је снажно подручје високог притиска изнад централне и западне Европе, метеоролошки феномен познат као "топлотна купола".
Европа се ове седмице припрема за нове екстремне врућине, након што су током викенда широм континента већ оборени мајски температурни рекорди.
Метеоролози са странице Severe Weather Europe упозоравају да су температуре тренутно више за 12 до 16 степени Целзијуса изнад дугорочних климатских просјека, док стакленички плинови настављају загријавати планету.
Јужне и југозападне регије, укључујући Португал, Шпанију и Француску, прже се на дневним максимумима од 38°Ц, а велики дијелови Француске су под упозорењем на високе температуре. Чак и сјеверније земље, попут Њемачке и Велике Британије, биљеже максималне температуре које прелазе 30°Ц.
Француска метеоролошка агенција Météo-France и Severe Weather Europe сагласни су да се изнад западне и централне Европе стационирала снажна и крајње необична топлотна купола. Због ње ће ваздушне масе у наредним данима постати још врелије.
Термин "топлотна купола" (или топлотни мјехур) популаризован је у протеклој деценији. Овај феномен настаје када се у вишим слојевима атмосфере развије систем високог притиска. Тај притисак гура ваздух према доље и сабија га, што доводи до драстичног раста температура у нижим слојевима атмосфере.
Како се топли ваздух шири, он ствара "испупчену куполу" која дословно заробљава топлоту унутар себе. Вјетрови обично могу помјерати системе високог притиска, али због тога колико се топлотне куполе протежу високо у атмосферу, овај временски систем постаје готово стационаран. Овај образац спречава вертикално мијешање ваздуха и стварање облака, суши тло и знатно повећава ризик од шумских пожара.
Иако се често користе као синоними у медијима, топлотни талас и топлотна купола нису иста ствар.
Топлотни талас је једноставно дефинисан као "продужени период врућег времена у односу на очекиване услове за то подручје у то доба године". С друге стране, топлотна купола је специфичан механизам који узрокује тај топлотни талас, тако што заробљава топлоту и подиже температуре на екстремне нивое. Дакле, можете имати топлотни талас без куполе, али појава куполе готово сигурно гарантује екстремни топлотни талас, преноси Кликс.
Студија објављена 2025. године показала је да су се атмосферски обрасци који доносе екстремне временске прилике готово утростручили од 1950-их година због климатских промјена које је узроковао човјек.
Према подацима европског сервиса Коперникус (Ц3С), посљедње три године (2024., 2023. и 2025.) биле су најтоплије икада забиљежене на глобалном нивоу. Прошлог љета температуре су у десецима земаља прелазиле 40°Ц, доносећи суше, пожаре и на хиљаде смртних случајева. Истраживачи са Imperial College London анализирали су 854 европска града и открили да су климатске промјене одговорне за чак 68 посто од процијењених 24.400 смртних случајева повезаних с врућинама прошлог љета.
Најгоре су прошле Румунија, Бугарска, Грчка и Кипар, гдје су температуре биле и до 6 степени изнад просјека за те мјесеце.
Здравље
Ово су физички знакови стреса: Не игноришите их
Метеорологиња Иоана Вергини упозорава да европско љето не постаје само топлије, већ се и продужава на оба своја краја.
"Оно што смо некада називали јулским феноменом, сада нам стиже средином маја. Климатске студије процјењују да су јунски топлотни таласи у Европи данас око 10 пута вјероватнији него у прединдустријском добу, а иста путања сада постаје видљива и за мјесец мај", закључује Вергини.
