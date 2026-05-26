Кијев никада неће вратити новац који му је дао Запад, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она је током Међународног форума о безбједности у Московској области напоменула да Међународни монетарни фонд /ММФ/ и Свјетска банка, супротно сопственим прописима, настављају да улажу огроман новац у кијевски режим.
"Не говорим чак ни о његовим терористичким призвуцима или криминалном карактеру, већ из перспективе економских показатеља, на које су се ове финансијске институције одувијек усредсређивале.
Тај новац се баца низ воду - у празно - и никада неће бити враћен. Да и не помињем чињеницу да се никада неће исплатити", навела је Захарова.
Она је додала да сви разумију да је тај режим несолвентан.
Европски комесар за економска питања Валдис Домбровскис изјавио је раније да су Европска комисија и Украјина потписале меморандум о разумијевању за зајам Кијеву у износу од 90 милијарди евра за ову и сљедећу годину.
Портпарол Европске комисије Балаш Ујвари навео је након тога да ће се готово шест милијарди евра из прве транше зајма, укупног износа девет милијарди евра, издвојити за наоружање, док ће се само три милијарде евра усмјерити за подршку украјинском буџету.
