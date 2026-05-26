Logo
Large banner

Захарова: Кијев никада неће вратити новац Западу

Аутор:

АТВ
26.05.2026 14:18

Коментари:

0
Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Кијев никада неће вратити новац који му је дао Запад, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Она је током Међународног форума о безбједности у Московској области напоменула да Међународни монетарни фонд /ММФ/ и Свјетска банка, супротно сопственим прописима, настављају да улажу огроман новац у кијевски режим.

"Не говорим чак ни о његовим терористичким призвуцима или криминалном карактеру, већ из перспективе економских показатеља, на које су се ове финансијске институције одувијек усредсређивале.

Тај новац се баца низ воду - у празно - и никада неће бити враћен. Да и не помињем чињеницу да се никада неће исплатити", навела је Захарова.

Она је додала да сви разумију да је тај режим несолвентан.

Златко Кнежевић

БиХ

Златко Кнежевић поново изабран за члана Венецијанске комисије

Европски комесар за економска питања Валдис Домбровскис изјавио је раније да су Европска комисија и Украјина потписале меморандум о разумијевању за зајам Кијеву у износу од 90 милијарди евра за ову и сљедећу годину.

Портпарол Европске комисије Балаш Ујвари навео је након тога да ће се готово шест милијарди евра из прве транше зајма, укупног износа девет милијарди евра, издвојити за наоружање, док ће се само три милијарде евра усмјерити за подршку украјинском буџету.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марија Захарова

Кијев

Русија

Запад

новац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Напад на колеџ у Русији

Свијет

Москва позвала Тирка да осуди напад на универзитет у Старобељску

3 ч

0
Двије жене ходају са мајицама на глави по врелом дану.

Свијет

Дио Европе захватио топлотни талас, забиљежени смртни случајеви

3 ч

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Свијет

Опрез ако планирате љетовање у Грчкој? Лопови вребају српске туристе у секунди

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: За Европу опасно то што Кијев слави нацисте

4 ч

0

  • Најновије

16

40

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

16

26

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

16

20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

16

19

Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

16

17

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner