Један лимун је довољан да се ријешите мува у дому: Ево шта требате урадити

26.05.2026 14:38

Мува на зеленој трави.
Фото: Pixabay

Ниједну муву нећете видјети у кући ако кору лимуна искористите на прави начин, а трик кошта врло мало. Већина нас баца кору чим исциједи сок, и ту правимо грешку.

Како лимунова кора тјера муве

Муве имају изузетно осјетљива чула и мирис цитруса им је неподношљив. Етерична уља из коре лимуна, прије свега лимонен, делују као природни репелент који их држи даље од прозора и кухињског стола. Исти ефекат има и кора поморанџе, али лимун је јачи јер има концентрованији мирис.

Сасвим друга прича је са спрејевима из продавнице. Они раде брзо, али остављају хемијски слој на површинама гдjе припремате храну. Кора лимуна нема тај проблем, а у панел-становима са слабом вентилацијом то је велика предност.

Цака са кором лимуна за растjеривање мува

Поступак траје пет минута и не захтјева ништа што већ немате код куће.

Ево шта тачно треба да урадите:

  • Исијеците лимун на кришке и пажљиво скините кору, најбоље са мало бијеле сржи
  • Ставите кору на папирни убрус и оставите је да просуши два до три сата
  • Распоредите је по кухињском прозору, посебно уз оквир гдје муве најчешће слијећу
  • Промијените кору на свака три до четири дана, чим почне да губи мирис
Сок који остане немојте бацати. Размутите га са водом у сразмјери један на један и обришите радне плоче, јер ће додатно одбити инсекте који улазе са терасе.

Ефекат се види у року од једног дана, а најјачи је првих седамдесет два сата док је кора још свјежа и мирис интензиван.

Каранфилић – тајни појачивач који мијења све

Овдје почиње занимљив дио. Ако у кору лимуна убодете пет до седам каранфилића, ефекат се готово удвостручи. Каранфилић садржи еугенол, једињење које муве мрзе колико и пчеле мед воле.

Комбинација два мириса покрива чак и мјесто гдје слабо циркулише ваздух, што је типично за купатила без прозора и мале ходнике.

Ставите један овакав лимун са каранфилићима у чинијицу на сто када излазите на терасу да пијете кафу – нећете видјети ниједну муву.

Шта још помаже да се ријешите мува

Лимунова кора ради најбоље у комбинацији са малим навикама које већина нас игнорише.

Покривајте воће на тезги, посебно банане и брескве, јер оне привлаче инсекте брже од било чега другог.

Празните канту за смеће сваки дан, макар била полупразна, посебно током топлих дана.

Грешка број један коју већина прави

Стављају свјежу, влажну кору директно на прозор. Она се поквари за дан и привуче винске мушице, што је супротно од жељеног резултата.

Кора мора да буде просушена, али не потпуно сува. Тачка у средини, кад је опипљиво љепљива али не капље, је идеална.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

