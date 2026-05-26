Један лимун је довољан да се ријешите мува у дому: Ево шта требате урадити

Аутор:АТВ
Ниједну муву нећете видјети у кући ако кору лимуна искористите на прави начин, а трик кошта врло мало. Већина нас баца кору чим исциједи сок, и ту правимо грешку.
Муве имају изузетно осјетљива чула и мирис цитруса им је неподношљив. Етерична уља из коре лимуна, прије свега лимонен, делују као природни репелент који их држи даље од прозора и кухињског стола. Исти ефекат има и кора поморанџе, али лимун је јачи јер има концентрованији мирис.
Сасвим друга прича је са спрејевима из продавнице. Они раде брзо, али остављају хемијски слој на површинама гдjе припремате храну. Кора лимуна нема тај проблем, а у панел-становима са слабом вентилацијом то је велика предност.
Поступак траје пет минута и не захтјева ништа што већ немате код куће.
Ево шта тачно треба да урадите:
Сок који остане немојте бацати. Размутите га са водом у сразмјери један на један и обришите радне плоче, јер ће додатно одбити инсекте који улазе са терасе.
Ефекат се види у року од једног дана, а најјачи је првих седамдесет два сата док је кора још свјежа и мирис интензиван.
Овдје почиње занимљив дио. Ако у кору лимуна убодете пет до седам каранфилића, ефекат се готово удвостручи. Каранфилић садржи еугенол, једињење које муве мрзе колико и пчеле мед воле.
Комбинација два мириса покрива чак и мјесто гдје слабо циркулише ваздух, што је типично за купатила без прозора и мале ходнике.
Ставите један овакав лимун са каранфилићима у чинијицу на сто када излазите на терасу да пијете кафу – нећете видјети ниједну муву.
Лимунова кора ради најбоље у комбинацији са малим навикама које већина нас игнорише.
Покривајте воће на тезги, посебно банане и брескве, јер оне привлаче инсекте брже од било чега другог.
Празните канту за смеће сваки дан, макар била полупразна, посебно током топлих дана.
Стављају свјежу, влажну кору директно на прозор. Она се поквари за дан и привуче винске мушице, што је супротно од жељеног резултата.
Кора мора да буде просушена, али не потпуно сува. Тачка у средини, кад је опипљиво љепљива али не капље, је идеална.
(Крстарица)
