Logo
Large banner

Карлеуша објавила списак који је многе изненадио: Поменула и Александру Пријовић

Аутор:

АТВ
26.05.2026 14:13

Коментари:

2
Јелена Карлеуша
Фото: Youtube / K1 Televizija

Поп дива Јелена Карлеуша поново је успјела да запали друштвене мреже и привуче огромну пажњу јавности, овог пута потпуно неочекиваним признањем.

Позната по свом оштром језику, али и истанчаном укусу, Карлеуша је на свом налогу на друштвеној мрежи X (бивши Твитер) подијелила списак извођача чије би наступе и концерте радо посјетила.

туча-песница-шака

Хроника

Студента тукли, везали и отресали му цигарету у уста: Индијци оптужени за злостављање земљака у Фочи

​Оно што је свима запало за око јесте невјероватан микс музичких жанрова - од тврдог фолк звука, преко регионалних звијезда у успону, па све до свјетских реп и поп икона.

​Јелена је направила јасну разлику између клубских и кафанских наступа и великих солистичких концерата, а имена на листи су мало кога оставила равнодушним.

- Наступи на које бих отишла: Стоја, Индира, Дејан Врана, Адил, Ади Шоше, Амар Гиле, Јала&Буба, Прија. Концерти на које бих отишла: Лејди Гага, Ye, Мерлин, 6ix9ine, Ники Минај - написала је она.

Главобоља

Здравље

Ово су физички знакови стреса: Не игноришите их

Ова њена објава одмах је покренула лавину коментара. Док су једни одушевљени њеном музичком ширином и чињеницом да без сујете подржава и млађе колеге попут Александре Пријовић и Адија Шоше, други су изненађени што се на листи нашао сам крем домаће фолк музике.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јелена Карлеуша

естрада

Пјевачица

концерт

Александра Пријовић

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Златко Кнежевић поново изабран за члана Венецијанске комисије

БиХ

Златко Кнежевић поново изабран за члана Венецијанске комисије

2 ч

0
Милионер (79) тражи жену: Објавио листу захтјева

Љубав и секс

Милионер (79) тражи жену: Објавио листу захтјева

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Хапшење у Мостару: Мушкарац осумњичен за сексуално напаствовање малољетне особе

2 ч

0
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Тенис

Познато када Ђоковић игра меч 2. кола Ролан Гароса

2 ч

0

Више из рубрике

Пјевач Немања Николић сједи и пјева у емисији.

Сцена

Пјевач открио да је за ноћ добио бакшиш од 60.000 евра

6 ч

0
Пјевач Слободан Васић бере цвијеће.

Сцена

Слоба Васић усред ноћи брао цвијеће, а у позадини се чује ''Био сам пијанац''

7 ч

0
Euphoria serija Sidni Svini

Сцена

Сидни Свини не престаје изазивати контроверзе сценама секса: Придружио јој се син Ричарда Гира

18 ч

0
Нова пресуда: Северинин син ће од сада живјети с њом

Сцена

Нова пресуда: Северинин син ће од сада живјети с њом

18 ч

2

  • Најновије

16

40

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

16

26

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

16

20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

16

19

Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

16

17

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner