Додик из Москве: Српска разговара и са Истоком и са Западом

Аутор:АТВ
Част ми је што учествујем на Међународном форуму о безбједности у Москви, гдје ћу имати прилику да се састанем са званичницима Руске Федерације и пријатељима Републике Српске, као и да још једном потврдимо нераскидиве везе Републике Српске и Руске Федерације, засноване на међусобном поштовању, сарадњи и разумијевању које годинама симболизује предсједник Владимир Путин, рекао је Милорад Додик, лидер СНСД-а.
"Република Српска подржава одлучност Русије и предсједника Путина у праведној борби за очување сопствених националних интереса, јер је свијет стабилан само онда када Русија заштити своју безбједност и достојанство, као и права руског народа ма гдје живио. Предсједник Путин је својим принципијелним и чврстим ставом годинама био и остао једна од најважнијих брана покушајима урушавања Републике Српске", рекао је Додик.
Част ми је што учествујем на Међународном форуму о безбједности у Москви, гдје ћу имати прилику да се састанем са званичницима Руске Федерације и пријатељима Републике Српске, као и да још једном потврдимо нераскидиве везе Републике Српске и Руске Федерације, засноване на…— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 26, 2026
Додик каже да ће се посебно разговарати о питању високог представника.
"Посебно ћемо разговарати о питању високог представника и страног мијешања у унутрашње односе других држава, гдје Република Српска и Руска Федерација дијеле ставове. Увјерен сам да уз стратешки дијалог и сарадњу Русије и Сједињених Америчких Држава свијет може поново доћи до стабилности, мира и међусобног поштовања, које је озбиљно угрозило вишедеценијско ирационално понашање центара моћи који су покушавали да свијет обликују према сопственим интересима и својој мјери.
Таква политика није могла донијети мир, јер је немогуће градити стабилан свијет без уважавања суверенитета, идентитета и права народа да сами одлучују о својој будућности", рекао је Додик.
Додик подсјећа, да ће у Бањалуци, истовремено, ове седмице боравити генерал Мајкл Флин, пријатељ предсједника САД-а Доналда Трампа, који ће управо у Бањалуци основати свој Голд институт.
"Са генералом Флином разговараћемо и о економској сарадњи, могућностима нових америчких инвестиција и повезивању Републике Српске с пословним и развојним иницијативама из Сједињених Америчких Држава. То је најбоља потврда да је Република Српска данас мјесто отвореног дијалога, сарадње и политике здравог разума. Док други покушавају да дијеле свијет новим зидовима и сукобима, Српска разговара и са Истоком и са Западом, јер разумијемо да без разговора, међусобног уважавања и коегзистенције нема ни мира ни развоја", рекао је Додик и додао да Република Српска остаје пионир политике слободе, стабилности и сарадње међу народима.
