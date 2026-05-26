Усвојен Извјештај о раду МУП-а Републике Српске

АТВ
26.05.2026 15:40

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас у Бањалуци извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2025. годину.

Посланици су усвојили извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2025. годину, а примљен је к знању годишњи извјештај о резултатима активности институције омбудсмана за људска права БиХ за 2025. годину.

У дану за гласање усвојена је информација скупштинског Одбора за ревизију са тематске сједнице о извјештају ревизије учинка "Превенција вршњачког насиља у Републици Српској".

Усвојени су информација о обавезама које за БиХ и Републику Српску проистичу из процеса придруживања ЕУ са прегледом мјера и активности реализованих током 2025. године, а к знању је примљена информација о одлукама о помиловању у 2025. години.

Посланици су прихватили задужење Републике Српске према Саудијском фонду за развој по Пројекту изградња и опремање додатног објекта за смјештај студената у Јавној установи Студентски центар "Бориша Старовић" у Фочи, те задужење Српске према овом фонду за пројекат изградње и опремања научнотехнолошког парка Српске.

Народна скупштина усвојила је одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намјене Национални парк "Сутјеска".

Након гласања, предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић окончао је рад Деветнаесте редовне сједнице.

