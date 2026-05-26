Народна скупштина усвојила Декларацију о затварању ОХР-а

Посланици у Народној скупштини Републике Српске усвојили су данас Декларацију о затварању Канцеларије високог представника у којој се тражи да буде окончана функција високог представника у БиХ и затворен ОХР.
За Декларацију, која садржи осам закључака, гласало је 57 посланика од присутних 60.
У Декларацији, између осталог, се наводи да Кристијан Шмит у БиХ не представља међународну заједницу, нема никакво право да врши функције из надлежности домаћих органа.
Декларацијом се захтијева затварање Канцеларије високог представника, престанак наметања одлука и враћање надлежности домаћим институцијама у складу са Дејтонским споразумом.
У усвојеном документу истиче се да Народна скупштина, као највиши орган Републике Српске – стране уговорнице Анекса 10 Дејтонског мировног споразума, захтијева од Савјета безбједности УН да хитно усвоји резолуцију којом се окончава функција високог представника у БиХ и затвара ОХР.
Народна скупштина Републике Српске подсјећа да је Анекс 10 међународни уговор којим су стране уговорнице привремено, под строго дефинисаним условима и јасно дефинисаним циљем, повјериле одређене функције домаћих власти међународној заједници, односно њеном високом представнику у БиХ.
У Декларацији се истиче да је током примјене тог анекса дошло до материјалног кршења његових одредби и то занемаривањем воље и нетражењем пристанка уговорница у поступцима именовања високог представника, као и вануговорним и противправним проширивањем његових овлашћења путем такозваних бонских овлашћења.
Органи Републике Српске против тога активно протестују, те захтијевају од свих уговорница да хитно отклоне посљедице правно ништавних аката насталих из њихове употребе.
Коначан и потпуни прекид уговорног режима који је успостављен Анексом 10, а који је давао легитимитет ОХР-у за привремено и ограничено вршење функција из надлежности домаћих органа, десио се 2021. године ступањем на дужност Кристијана Шмита, насупрот јасно израженој вољи Републике Српске и без изричите потврде Савјета безбједности УН, наводи се у Декларацији.
- Сви, а нарочито законодавни акти које је усвојио Шмит немају правну снагу у правном поретку БиХ и представљају апсолутно ништавне акте страног интервенционизма - додаје се у Декларацији.
Народна скупштина Републике Српске констатује да је досадашње дјеловање ОХР-а, а нарочито примјена такозваних бонских овлашћења и наметање одлука супротно демократској вољи народа у БиХ, продубило политичке подјеле, нарушило повјерење међу конститутивним народима и ослабило развој домаћих демократских институција.
Народна скупштина захтијева потпуни престанак праксе наметања одлука, доношења закона и вршења било каквих извршних или законодавних функција од неизабраних страних представника, затварње ОХР-а, као и пуно враћање свих надлежности домаћим институцијама у складу са Дејтонским мировним споразумом.
Свако евентуално међународно присуство у БиХ може имати искључиво савјетодавну и координациону улогу, без могућности наметања одлука, а коначни циљ јесте потпуни престанак протекторалних механизама и преузимање пуне одговорности демократски изабраних представника и домаћих институција за управљање политичким процесима у БиХ, истиче се у Декларацији.
Прихваћени су и амандмани СДС-а и ПДП-а.
