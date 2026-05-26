Данас у НСРС гласање о Декларацији о затварању ОХР-а

Аутор:АТВ
Коментари:0
Посланици Народне скупштине Републике Српске данас ће гласати о Декларацији о затварању ОХР-а, на приједлог предсједника Парламента Ненада Стевандића.
У Декларацији, о којој су посланици јуче расправљали, између осталог, се наводи да Кристијан Шмит у БиХ не представља међународну заједницу, нема никакво право да врши функције из надлежности домаћих органа.
Декларацијом се захтијева затварање Канцеларије високог представника, престанак наметања одлука и враћање надлежности домаћим институцијама у складу са Дејтонским споразумом.
Прихваћени су и амандмани СДС-а и ПДП-а.
