Данас у НСРС гласање о Декларацији о затварању ОХР-а

26.05.2026 07:07

Сједница Народне скупштине Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Посланици Народне скупштине Републике Српске данас ће гласати о Декларацији о затварању ОХР-а, на приједлог предсједника Парламента Ненада Стевандића.

У Декларацији, о којој су посланици јуче расправљали, између осталог, се наводи да Кристијан Шмит у БиХ не представља међународну заједницу, нема никакво право да врши функције из надлежности домаћих органа.

Декларацијом се захтијева затварање Канцеларије високог представника, престанак наметања одлука и враћање надлежности домаћим институцијама у складу са Дејтонским споразумом.

Прихваћени су и амандмани СДС-а и ПДП-а.

