Ултиматум Европе: Аутоцесте ФБиХ морају смијенити управу или нема новца за путеве

АТВ
26.05.2026 07:50

Коридор 5Ц
Представници Европске инвестицијске банке (ЕИБ), Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и Инвестицијског оквира за Западни Балкан одржали су хитан састанак с представницима власти на федералном и државном нивоу поводом изградње Коридора 5Ц и тренутне ситуације у ЈП „Аутоцесте Федерације БиХ“.

Како сазнаје „Истрага“, међународни кредитори су јасно поручили званичницима БиХ да неће бити нових транши кредита за изградњу Коридора 5Ц из европских фондова све док се не смијени актуелно руководство „Аутоцеста ФБиХ“, на челу с генералним директором Денисом Ласићем и извршним директором Асмиром Џевланом. Састанку је, између осталих, присуствовала федерална министар саобраћаја и комуникација Андријана Катић, која је делегацију европских финансијских институција информисала да Министарство није добило никакву званичну обавијест од премијера Нермина Никшића о захтјеву за смјену управе „Аутоцеста“.

Обустава радова и милионски губици

Подсјетимо, ЕБРД и ЕИБ су обуставили исплате транши кредита након што је Уред европског јавног тужитеља (EPPO) покренуо истрагу против управе „Аутоцеста“ због сумње на корупцију и нетранспарентно трошење новца из европских фондова. Због нагомиланих дуговања и немогућности плаћања, радови су већ дуже вријеме обустављени на појединим дионицама. Турска компанија „Ценгиз“ званично је 21. марта обавијестила управу да обуставља све радове на поддионици Медаково – Озимице.

"Упркос кооперативности извођача и двјема одгодама, инвеститор није извршио доспјела плаћања до данас. Без извршења наведених уплата, извођач није у могућности наставити извођење радова. Сходно томе, извођач овим путем обавјештава да суспензија ступа на снагу с даном 21. марта 2026. године", наводи се у допису који је представник „Ценгиза“ упутио управи „Аутоцеста“.

Коридор 5Ц

БиХ

Обустављени радови на Коридору 5C јер Аутоцесте ФБиХ нису исплатиле извођаче радова

Упркос најавама премијера Нермина Никшића да ће дуговања бити уплаћена, то се још није десило. Кредитори су поновили да од нових уплата неће бити ништа док се управа не промијени. У међувремену, због застоја у реализацији пројеката и кашњења обавеза, држава свакодневно плаћа огромне трошкове по основу пенала, затезних камата и накнада за неактивирана средства, који износе чак 90.000 евра дневно!

Премијер Никшић, који није присуствовао састанку, раније је изјавио да међународне финансијске институције немају право тражити смјену руководства „Аутоцеста“.

"Нити они могу, нити имају право тражити смјене. Они могу тражити да размотримо ситуацију, али да би некога смјењивали, морате имати доказе. У супротном улазите у процесе гдје вас људи туже", поручио је тада Никшић.

Аутоцесте ФБиХ

Европа

Коридор 5Ц

смјена управе

