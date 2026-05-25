Цвијановић: Мандат новог високог представника да буде ограничен и временски

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мандат новог високог представника, који би требао бити посљедњи у БиХ мора да буде ограничен не само по питању дјеловања, него и временски, изјавила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Цвијановићева је истакла да Република Српска приликом избора новог високог представника, који би требао имати својеврстан транзициони мандат, жели да буду испоштоване све процедуре.
"Ми се не бавимо именима. Овдје је ријеч око којег кандидата ће се моћи мобилисати довољно добре воље и памети од међународног фактора, да би та особа могла,заиста, да уради оно што је приоритетан задатак, а то је трансфер овлаштења на домаће институције", нагласила је Цвијановић.
Према њеним ријечима, пролази вријеме кориштења страних механизама за обрачун са Републиком Српском, као и доба у којем странац доноси законе, а не институција која је по Уставу надлежна да то ради.
"Пролази вријеме онога што су наше колеге у Сарајеву редовно радиле, а то је узурпирање институција које су по природи заједничке", изјавила је Цвијановићева за РТРС.
Цвијановићева је рекла да је страна супервизија постала нешто далеко од предвиђеног - право чудовиште, те да ће се у будућности то полако топити и нестајати кроз процес који јесте убрзан, али постепен.
"То значи да можете коначно да станете на своје ноге, да рашчистите несређен ствари, да тамо гдје сте имали интервенцију која нема упориште у Уставу нађете начин да је рјешавате. Не желим да се осврћем на ово што долази из политичког Сарајева који желе да постоје ОХР и Кристијан Шмит да се са нама обрачунавају. То значи да они не воде рачуна о БиХ као заједници свих народа, него посматрају из своје визуре чувања државе", навела је она.
Српски члан Предсједништва поновила је став нове администрације САД да је у БиХ потребан договор домаћих лидера, истичући да САД сматрају да нема суверенитета ако суверено не владате процесима у својој земљи, односно сматрају да нисте довољно демократски настројени.
"Ову администрацију САД посебно је руковдила свијест да је БиХ заглављена у перманетној кризи и да је свака та криза била изазвана интервенцијом која је била неуставна", рекла је Цвијановићева.
Према њеним ријечима, за разлику од администрације САД, бошњачки политичари промишљају на начин да желе да неко намеће законе, санкционише Републику Српску и желе неред у БиХ.
"/Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин/ Конаковић каже да се политичари у БиХ се неће договорити, због чега ће опет бити употреба бонских овлаштења. Неће бити употребе бонских овлаштења за оно што су колеге из политичког Сарајева навикле 28 година", рекла је Цвијановићева и додала да су бошњачки политичари неснађени у новим моментима
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч1
БиХ
5 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
7 ч0
Најновије
Тренутно на програму