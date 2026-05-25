Доб у којој сте изгубили невиност утиче на старење

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ново истраживање показало је да доб у којој имате први сексуални однос може бити повезано с квалитетом старења, укључујући крхкост организма и лошије показатеље дуговјечности у старијој доби.
Истраживачи с Универзитета Схандонг у Кини анализирали су велику генетску базу података како би пронашли ДНК маркере повезане с доби у којој људи имају свој први сексуални однос. Затим су провјеравали да ли особе с генетским варијантама повезаним с ранијим или каснијим сексуалним искуством показују разлике у здрављу и квалитети живота у старијој доби.
Према резултатима, особе код којих су уочени генетски сигнали повезани с ранијим губитком невиности чешће су имале неповољније исходе повезане са старењем, укључујући већу крхкост и слабије мјере повезане с дуговјечношћу.
Истраживачи су потом анализирали 145 могућих фактора који би могли објаснити ову везу, а њих 34 издвојено је за детаљнију провјеру. Главни аутор истраживања Каиксиан Ванг навео је да су важну улогу имали индекс крхкости, осјећај незадовољства, хронична опструктивна болест плућа и АДХД, пише Кликс
"Наши резултати не значе да један образац понашања одређује будуће здравље особе. Умјесто тога, они показују како се рана животна искуства могу груписати с проблемима с психичким здрављем, ризицима од хроничних болести и функционалним падом током времена", нагласио је.
Аутори истраживања наводе да резултати указују на важност раног препознавања здравствених ризика и пружања подршке адолесцентима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Љубав и секс
9 ч0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
3 д0
Најновије
Тренутно на програму