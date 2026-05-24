Шта вам партнер поручује пољупцем у чело: Посебан излив њежности

24.05.2026 13:22

Млади пар дијели њежни тренутак напољу у бујном, мирном пејзажу.
Фото: Hasel photos/Pexels

Пољубац у чело често дјелује као веома интиман чин, јер тај неко вам поручује да му много значите.

Овакав пољубац може да значи јаку приврженост, али и утјеху. Такође, пољубац у чело од стране партнера поручује да жели да се брине о вама, да вас заштити.

Пољупцем у чело мушкарац/жена вам поручује да му/јој је стало до вас, да воли да дијели простор са вама, да му/јој много значите. Пољубац у чело је и знак обожавања – љубљење некога у чело је као да кажете: „дивна си“ или „обожавам те“.

Ова врста пољупца поручује да се свиђате особи која вас љуби у чело, поготово на јавним мјестима ако не жели да буде сувише очигледно. Пољубац у чело је фантастичан јер је то врло мали гест који показује да ваш партнер на симпатичан начин размишља о вама.

Такође, показује вам да сте у мислима особе која даје пољубац. То је као да љуби вашу душу – наше чело представља трећу чакру која је центар за предвиђање и интуицију.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

