Знате ли да постоји шест врста оргазама код мушкараца?

21.05.2026 07:06

Фото: Pexel/ cottonbro studio

Стручњаци су објаснили да мушкарци могу доживјети шест различитих врста оргазама, укључујући оне који не захтијевају ерекцију нити ејакулацију.

Психосексуална терапеуткиња и медицинска сестра Лораине Гровер навела је за Метро да разумијевање различитих врста оргазама може смањити стрес и побољшати сексуални ужитак.

"Многи мушкарци не схватају да могу доживјети оргазам чак и без ерекције", рекла и додала да није нужно да сви мушкарци могу постићи сваку врсту оргазма.

Најпознатији је ејакулацијски оргазам. Ову врсту оргазма при сваком сексуалном односу доживи око 60 посто мушкараца. Постоје и карлични, простатични, сухи, комбиновани и вишеструки оргазми.

Карлични оргазам повезује се с контракцијама мишића дна карлице и може се јавити уз мало или нимало додира, док простатични оргазам настаје стимулацијом простате. Сухи оргазам означава врхунац без ејакулације, а комбиновани спаја стимулацију пениса и простате.

Вишеструки оргазми, односно више врхунаца у кратком размаку, описани су као ријетки јер већина мушкараца након оргазма улази у рефракторни период, када слабије реагује на сексуалну стимулацију. Гровер је истакла:

"Нису чести, али су стварни. Потребни су свјесност, самопоуздање и физичка контрола".

Стручњаци наводе и да вјежбе за мишиће карлице могу помоћи у јачању интензитета појединих оргазама и контроли ејакулације, пише Кликс

