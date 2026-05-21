Знате ли да постоји шест врста оргазама код мушкараца?

Стручњаци су објаснили да мушкарци могу доживјети шест различитих врста оргазама, укључујући оне који не захтијевају ерекцију нити ејакулацију.
Психосексуална терапеуткиња и медицинска сестра Лораине Гровер навела је за Метро да разумијевање различитих врста оргазама може смањити стрес и побољшати сексуални ужитак.
"Многи мушкарци не схватају да могу доживјети оргазам чак и без ерекције", рекла и додала да није нужно да сви мушкарци могу постићи сваку врсту оргазма.
Најпознатији је ејакулацијски оргазам. Ову врсту оргазма при сваком сексуалном односу доживи око 60 посто мушкараца. Постоје и карлични, простатични, сухи, комбиновани и вишеструки оргазми.
Карлични оргазам повезује се с контракцијама мишића дна карлице и може се јавити уз мало или нимало додира, док простатични оргазам настаје стимулацијом простате. Сухи оргазам означава врхунац без ејакулације, а комбиновани спаја стимулацију пениса и простате.
Вишеструки оргазми, односно више врхунаца у кратком размаку, описани су као ријетки јер већина мушкараца након оргазма улази у рефракторни период, када слабије реагује на сексуалну стимулацију. Гровер је истакла:
"Нису чести, али су стварни. Потребни су свјесност, самопоуздање и физичка контрола".
Стручњаци наводе и да вјежбе за мишиће карлице могу помоћи у јачању интензитета појединих оргазама и контроли ејакулације, пише Кликс
