С колико људи сте спавали? Ево шта ваша сексуална прошлост говори о вама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Питање које многима задаје нелагоду – "Колико си досад имао или имала сексуалних партнера?", поновно је у фокусу захваљујући новом истраживању које је донијело занимљиве, па и помало изненађујуће увиде.
Док већина људи аутоматски претпостави да велики број претходних партнера негативно утиче на шансе за озбиљну везу, научници са Универзитета Swansea открили су да је кључан један потпуно другачији фактор – временски контекст.
Истраживање, објављено у часопису Scientific Reports, открива да број сексуалних партнера није толико пресудан колико вријеме када су се ти сусрети догодили. Другим ријечима, неко ко је имао 12 партнера прије десет година може да се перципира као пожељнији дугорочни партнер него особа с истим бројем, али с искуствима која су се догодила недавно.
"Претходне студије показивале су да су људи склони избјегавању озбиљних веза с особама које су имале велик број сексуалних партнера", објашњава др Ендру Г. Томас, главни аутор студије и додаје: "Али, ова студија открива да тај ефекат слаби ако се већина тих односа догодила у прошлости".
За потребе истраживања, тим је анкетирао више од 5.000 људи из 11 земаља. Учесницима су приказани визуелни прикази – временске црте које показују број и временски размак сексуалних сусрета потенцијалних партнера. Затим су их упитали колико су вољни с таквом особом да уђу у озбиљну везу. Резултат? Људи су били мање спремни за везу с особом која је имала много партнера, али су били знатно отворенији ако су ти сусрети били удаљени у времену и ако је темпо нових партнера с годинама успорио.
Савјети
Обратите пажњу на унос течности: Ево колико воде је потребно за мршављење и бољи метаболизам
"Резултати показују изостанак двоструких сексуалних стандарда", истиче др Томас.
Додаје да и мушкарци и жене сличним очима гледају на сексуалну историју потенцијалних партнера.
Ови резултати долазе као одговор на све чешће осуђивање и морализовање које се може видјети на друштвеним мрежама.
"Онлајн дискусије често су врло оштре када се говори о туђем сексуалном животу, нарочито кад је ријеч о женама. Али на индивидуалном нивоу, људи су заправо много попустљивији, нарочито када виде да се нечије понашање кроз године промијенило”, закључује др Томас.
Другим ријечима, ваша прошлост вас не дефинише – поготово ако сте показали раст, зрелост и промјену. А то је порука коју би модерни односи и те како требало да узму у обзир, преноси Супержена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Љубав и секс
7 ч0
Љубав и секс
17 ч0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
4 д0
Најновије
23
13
22
56
22
51
22
49
22
46
Тренутно на програму