Уколико жели да преговара са Русијом, Европска унија мора да престане са русофобијом, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације.
Она је рекла за "Комсомољску правду" да није проблем у фигури која би потенцијално представљала Европу у преговорима са Москвом.
"Поента је у томе да Европска унија мора да предузме конкретне кораке и да престане да спонзорише тероризам, одустане од русофобије и покаже вољу за миром. То треба учинити у практичном смислу, а не у њиховом омиљеном облику бесмисленог брбљања", објаснила је Захарова.
"Политико" је раније објавио, позивајући се на изворе, да шефица европске дипломатије Каја Калас неће моћи да представља Европску унију у евентуалним преговорима са Русијом о Украјини због свог антируског става.
"Калас је очигледан кандидат. Чак је фактички наговијестила своју спремност. Међутим, према ријечима троје дипломата ЕУ, њен оштар антируски став ће довести до моменталног 'не' од Москве", пренио је "Политико".
Каја Калас је претходно изјавила да би могла да преузме улогу преговарача Европске уније у будућим разговорима са Русијом. Она се сама кандидовала за ту улогу, а да јој нико то није ни предложио, а камоли тражио.
Фински предсједник Александар Стуб је недавно рекао да су "европски лидери расправљали о томе ко ће представљати Европу, али да одлука још није донесена". Стуб је поручио да је "вријеме да се почне разговарати са Русијом". преноси РТ Балкан.
