Трамп: Одложен планирани напад на Иран

АТВ
18.05.2026 21:28

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, по повратку са путовања из Пекинга, Кина.
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је одложио напад на Иран, који је био планиран за сутра, али да је наложио војсци да остане у пуној приправности.

"Планирани напад је одложен на захтјев Катара, Саудијске Арабије и Уједињених Арапских Емирата", рекао је Трамп.

Он је навео да и даље тежи постизању задовољавајућег договора са Техераном, али да војска остаје у приправности за случај да се договор не постигне.

"Наредио сам војсци да буде спремна за пун, опсежан напад на Иран у сваком тренутку, уколико не буде постигнут прихватљив договор", додао је Трамп.

Амерички предсједник је рекао раније да није задовољан новим иранским приједлогом споразума.

Портал "Аксиос" је објавио да најновија иранска понуда садржи гаранције за одустајање од набавке или производње нуклеарног оружја, али не и детаље о обустави обогаћивања уранијума или пребацивању високообогаћеног уранијума из земље.

(СРНА)

