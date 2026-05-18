"Tребало је да иде на матуру, купио је одијело": Познато када ће бити сахрањен Лука

Аутор:АТВ
Коментари:0
Лука М. (19), матурант који је радио као достављач како би "имао свој динар", убијен је у суботу када је осуђеном убици носио наруџбину.
За Лукино убиство сумњичи се Кристијан Алексић (50), који је раније робијао због убиства дјевојке које је починио 1994. године. Алексић је ноћас ухапшен након потјере која је трајала готово 30 сати, а грађани Дрниша и даље су у шоку због злочина који је до сржи потресао овај мирни град.
Градоначелник Томислав Џелалија рекао је како су грађани провели двије непреспаване ноћи те да ће сутра бити проглашен Дан жалости и одржана сахрана страдалог младића.
"Нелагодан је осјећај да се догодило убиство у граду, јер је Дрниш миран град гдје никада није било оваквих црних сценарија", рекао је Џелалија, додавши како је посебно потресно што је страдао млади човјек којем је живот тек требало да почне, преносе хрватски медији.
Свијет
Америчка морнарица преусмјерила 85 бродова из Ормуског мореуза
"Страдао је младић којем је живот тек кренуо и требало је да има матурско вече 29. маја, одијело је већ било купљено. Тешко ми је о томе да говорим", рекао је градоначелник Дрниша.
Каже како је јутрос изашао у град и затекао га потпуно празног – продавнице су затворене, а улице без пролазника.
"Требаће, вјероватно, и дјеци у школама помоћи. Морамо сад психолошки помоћи и заједници. Сви људи у граду су у шоку, није ово једноставна ситуација", истиче Џелалија.
Сахрана ће бити одржана у уторак на гробљу Свети Иван у Дрнишу, а прије посљедњег испраћаја биће одржана комеморација у Средњој школи Ивана Мештровића, коју је убијени матурант похађао.
Директор школе Хрвоје Пекас рекао је како је била ријеч о узорном ученику и спортисти и да је цијела заједница потресена страшном трагедијом.
(Информер)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Регион
7 ч0
Најновије
23
13
22
56
22
51
22
49
22
46
Тренутно на програму