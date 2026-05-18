ЦИК потписао уговор са фирмом "Смартматик" за набавку изборних технологија

Предсједник ЦИК-а БиХ Јован Калаба и Франс Гунинк, директор Смартматик БХ д. о. о., носилац групе понуђача, данас су потписали уговор за набавку система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића на бирачким мјестима.
Укупна вриједност уговора с урачунатим ПДВ-ом и попустом износи 74.527.455,84 КМ.
Предмет уговора је набавка система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића на бирачким мјестима, укључујући све потребне компоненте - опрему, софтвер, потрошни материјал, техничку подршку, штампање гласачких листића, складиштење и дистрибуцију до надлежних изборних органа.
Имплементација уговора одвијаће се у три фазе:
Како наводе из ЦИК-а, уговором је, између осталог, дефинисана и обавеза извршиоца да сва ауторска права и изворни код за софтвер развијен или прилагођен за потребе овог пројекта буду трајно пренесени у власништво Централне изборне комисије БиХ.
Подсјећамо, фирма "Смартматик" добила је посао набавке изборних технологија, чија понуда је за 17 милиона КМ скупља од другорангираног "Планет софта".
На одлуку ЦИК-а БиХ о избору фирме "Смартматик" уложене су три жалбе, а након што је одбијена жалба компаније "Планет софт", њен власник Ведран Јарић најавио је покретање управног спора пред Судом БиХ ради доношења привремене мјере.
