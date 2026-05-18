Свечана академија поводом 100 година постојања: "Борац" брани част Бањалуке

Аутор:АТВ
Коментари:1
У Банском двору у Бањалуци одржана је свечана академија поводом обиљежавања 100 година постојања Фудбалског клуба Борац.
Борчева химна изведена је у новом руху. Обрада групе Рок симфонија први пут је презентована јавности на свечаној академији поводом 100 година бањалучког клуба.
Много би се прича дало испричати за ових 100 година рекао је предсједник ФК Борац Звјездан Мисимовић у уводним ријечима обраћања на свечаној академији поводом вијека постојања.
"Нека овај 100. рођендан буде почетак другог вијека Борчевих побједа. Направили смо велике ствари, дичимо се великим успјесима. Било је много побједа, много тешких ствари које су нам нанијеле бол, те су остали ожиљци. Борац не би био Борац да се увијек није борио до краја. Тако се и данас дичимо шампионском титулом. Велико хвала предсједнику Милораду Додику, као и Вици Зељковићу током чијег је мандата направљен историјски помак", рекао је предсједник Борца Звјездан Мисимовић.
Предсједник Фудбалског савеза БиХ Вицо Зељковић истакао је да је Фудбалски клуб Борац емоција, слава и припадност.
"Не славимо обичан јубилеј, већ вијек упорности, опстајања и пркоса. За мене ова ноћ је веома емотивна. С великим поштовањем поклањам се свим генерацијама Борца, навијачима који никад нису одустали. Ко понесе црвено плави дрес, никад га висе не скида. У љубави су увијек велика очекивања, зато треба остати миран када наступе тешки тренуци. Борац је у сезони 2024/25 први пут презимио у Европи и играо нокаут фазу", рекао је Зељковић на Свечаној академији поводом 100 година "Борца".
Фудбал
Зељковић: Борац је емоција, слава и припадност
Признања поводом 100 година клуба добили су легендарни фудбалери Борца Момчило Спасојевић, Јосип Пелц, Драган Киме Марјановић и постхумно Ненад Нено Гавриловић.
Прије 38 година је Процвјетала бијела лала - генерација фудбалера освајача Купа Југославије 1988. године. Тада је Борац за трофеј Купа Маршала Тита побиједио Црвену звезду, а дио те генерације добио је аплаузе у сали Банског двора.
Такође, лауреати су Дарко Љубојевић, Оливер Јандрић, Марко Максимовић, Владо Јагодић, Срђан Граховац, Стојан Врањеш, Борис Распудић.
Признање за допринос клубу добио је постхумно Жељко Копања, награду је примио његов син Невен.
Приказани су дијелови филма 1740 минута који свједоче историјској сезони клуба и Европи када је остварен највећи успјех пласманом у 1/8 финала Лиге Конференција.
Тренер те екипе био је Младен Жижовић који је трагично преминуо прошле године.
Клуб је његовом сину Луки, у знак захвалности према бившем тренеру који ће заувијек остати уписан у историју клуба, уручио признање.
Предсједник Организационог одбора за прославу 100 година постојања ФК "Борац" Милорад Додик истакао је да је Борац заиста ријеч која траје, као што траје Бањалука, Република Српска.
Фудбал
Додик: Борац је ријеч која траје као и Република Српска
"Нема успјеха клуба, ако људи око клуба не живе за њега. Увијек имате много одрицања, да би клуб био успјешан. Без навијача које Борац има, тешко би било шта остварити. Они су увијек били на трибинама, у сваком временском услову", додао је Додик.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је предсједнику Скупштине Фудбалског клуба "Борац" из Бањалуке Стојану Малбашићу Орден Његоша првог реда, којим је овај клуб одликован за врхунска спортска достигнућа, очување побједничког духа генерација и афирмацију спортског угледа и идентитета Републике Српске
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
13
22
56
22
51
22
49
22
46
Тренутно на програму