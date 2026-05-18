Драма у вјечитом дербију: Партизан срушио Звезду на отварању полуфинала АБА лиге

18.05.2026 22:31

Кошаркаши Партизана дочекали су у Београдској арени Црвену звезду у првој утакмици плеј-офа полуфинала АБА лиге. Кошаркаш Партизана Тоње Џекири са лоптом на утакмици.
Кошаркаши Партизана савладали су Црвену звезду са 100:94 у првој утакмици полуфинала плеј-офа АБА лиге и тако повели са 1:0 у серији која се игра на две добијене утакмице.

Иако је домаћи тим током треће четвртине имао огромних 19 поена предности (78:59), услиједио је несхватљив пад у игри црно-бијелих.

Вођени сјајним ролама Карлика Џонса, Двејна Вошингтона и асистенцијама Ника Калатеса, домаћи су већ славили тријумф, али се Звезда на крилима Џордана Нворе и серијом 10:0 потпуно вратила у меч и на 40 секунди пришла на само поен заостатка (95:94).

Ипак, у пенал завршници и након кључне грешке Нворе, тачку на узбудљив вјечити дерби ставио је Вошингтон поготком уз фаул, чиме је осигурао побједу Партизана пред реванш у којем ће црвено-бијели тражити изједначење.

