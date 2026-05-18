Додик: Борац је ријеч која траје као и Република Српска

Аутор:АТВ
Коментари:1
Предсједник Организационог одбора за прославу 100 година постојања ФК "Борац" Милорад Додик истакао је да је Борац заиста ријеч која траје, као што траје Бањалука, Република Српска.
"Нема успјеха клуба, ако људи око клуба не живе за њега. Увијек имате много одрицања, да би клуб био успјешан. Без навијача које Борац има, тешко би било шта остварити. Они су увијек били на трибинама, у сваком временском услову", додао је Додик.
Фудбалски клуб Борац из Бањалуке доказ је упорности и истрајности.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 18, 2026
Борац је заиста ријеч која траје, као што траје Бањалука, Република Српска.
Нема успјеха клуба, ако људи око клуба не живе за њега. Увијек имате много одрицања да би клуб био успјешан. Без навијача које Борац… pic.twitter.com/IR1VkDCQMu
Додик се осврнуо и на 1988. годину, те се захвалио свима који су тада све учинили поносним.
Фудбал
Зељковић: Борац је емоција, слава и припадност
"Ми ћемо изградити модеран европски фудбал. Сјећам се прије 5-6 година Градски стадион је био оронуо. Покојни Жељко Копања није излазио из канцеларије како би се стекли услови да Борац ту игра. Позивам све одговорне људе да одмах направимо организациони одбор да Борац добије нови стадион. Успјех клуба зависи од вас који сједите ту. Морамо са обезбиједимо све што треба, а зна се шта треба. Желим Борцу успјех", рекао је Додик.
Додик се такође осврнуо на Жижовића, те истакао да је он био посебан човјек, којег су сви вољели.
Додик је посебно признање за допринос и помоћ при развоју ФК "Борац".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
13
22
56
22
51
22
49
22
46
Тренутно на програму