Борац и Радник у бици за осми трофеј Купа Српске

По седам пута су Борац и Радник освајали Куп Републике Српске, а сутра у Добоју два најтрофејнија тима састаће се у овогодишњем финалу.
Нови шампион БиХ је фаворит, али је сваки меч ове сезоне против ривала из Бијељине био веома тежак.
Бањалучани су у слављеничком расположењу. Клуб обиљежава 100 година постојања, титула је поново у Платоновој. Тренер Винко Мариновић хвали карактер својих фудбалера. С друге стране Радник два кола прије краја првенства још увијек није и математички обезбиједио опстанак, па ће дијелом размишљати и о утакмици Премијер лиге против истог ривала.
Предигра сениорима биће омладинско финале у којем јуниора Борца за трофеј играју против Леотара.
Јуниорско финале је у 16.30, а сениори ће на терен стадиона Луке у Добоју од 19 часова.
