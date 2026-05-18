Нови инвестициони циклус у Семберији: Више од 342.000 КМ за школе и библиотеку

Аутор:Сања Трифковић
У току је санација, доградња и адаптација основних и средњих школа, као и установа културе, широм Српске. Циљ је да се процедуре јавних набавки спроведу на вријеме, како би радови били завршени до почетка нове школске године.
Између осталог, Министарство просвјете и културе Републике Српске инвестираће 119 хиљада КМ у санацију кровне конструкције Основне школе „Вук Караџић“ из Бијељине. Стижу улагања и за тамошњу Народну библиотеку „Филип Вишњић“. Укупна улагања у образовне и културне установе у том граду износе око 342.000 КМ.
Основци ОШ „Вук Караџић“ у септембру би требало да уђу у школу са новим кровом. Не само Бијељина, него цијела Република Српска иде у један нови инвестициони циклус кад су у питању санације, адаптације и доградња основних и средњих школа и установа културе, каже министар.
"Изузев ове инвестиције у овој школи, Министарство је дало сагласност и обезбиједило средства да се изврши санација још двије школе овдје на подручју Бијељине. То је школа у Балатуну и Драгаљевцу, а осим тих улагања имали смо и одређени износ који се тиче овдје библиотеке у Бијељини, тако да су та укупна улагања 342.500 марака овдје у Бијељини", казао је министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић.
Школу тренутно похађа 1.580 ученика. Оно што је карактеристично за ову школу јесте да у посљедњих пет година биљеже константан пораст броја ученика, што је довело до проблема са школским простором.
"Ми смо прошле школске године морали да организујемо наставу у четири смјене. Међутим, уколико се тренд повећања броја ученика настави и у наредном периоду, ни такав начин организације наставе неће бити довољан. У том смислу, о овим проблемима обавијестили смо и Град Бијељина, Градску управу и Скупштину града Бијељина, како би се једноставно нешто по том питању предузело", истакао је директор ОШ „Вук Караџић“ Бијељина, Предраг Рачановић.
"Оно што могу да кажем јесте да ћемо у наредном периоду као Скупштина града свакако размотрити које су наше могућности и надлежности. Оно што ми сигурно можемо јесте да приликом усвајања и креирања буџета уважимо ту њихову потребу која је реална", истакла је предсједник Скупштине града Бијељина, Жељана Арсеновић.
За изградњу панорамског лифта за особе са инвалидитетом за потребе НБ „Филип Вишњић“ у Бијељини издвојено је 52.500 КМ.
"Изградња панорамског лифта прилагодиће нашу установу за особе са инвалидитетом. То је један јако значајан пројекат под покровитељством Министарства просвјете и културе. У току је израда пројектне документације за сам тај цјелокупан процес", рекла је директор НБ „Филип Вишњић“ Бијељина, Тања Мијатовић.
Из буџета Републике Српске за Град Бијељину издвојена су средства и за санацију крова у ОШ „Петар Кочић“ у Балатуну, као и за санацију мокрих чворова у ОШ „Стеван Немања“ у Драгаљевцу.
