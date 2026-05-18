Издвојено 12 милиона КМ за бесплатне уџбенике за 80.000 ученика

Аутор:АТВ
Коментари:0
Влада Републике Српске обезбиједиће бесплатне уџбенике за више од 80.000 основаца у Српској у новој школској години, за шта ће из буџета Српске бити издвојено 12 милиона КМ, а четири милиона КМ из буџета локалних заједница.
Бесплатни уџбеници су доказ да бринемо о најмлађима, порука је премијера Сава Минића који је данас посјетио и штампарију "Службеног гласника Републике Српске".
Сви основци у Републици Српској ће добити бесплатне уџбенике. Влада Републике Српске ће за то издвојити 12 милиона марака, а у пројекту ће учествовати и локалне заједнице. Министарство просвјете и културе од 2007. године обезбјеђује бесплатне уџбенике за све ученике првог и второго разреда основних школа, а циљ за ову годину је да се обезбиједе уџбеници за све ученике свих девет разреда.
"Желимо и на тај начин да учествујемо не само у кућном буџету, него да покажемо управо ону бригу о најмлађем нараштају", казао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Министарство је предложило модел суфинансирања средстава потребних за уџбенике, у оквиру којег би општине учествовале са двадесет одсто, а градови са тридесет одсто од укупног износа. Преостали износ средстава би обезбиједила Влада. Неразвијене локалне заједнице неће учествовати у суфинансирању, већ ће тај износ Влада покрити сто одсто. Ова мјера односи се на више од 80 хиљада ученика основних школа у Српској.
Вршилац дужности директора „Службеног гласника“ истиче да је штампање уџбеника за основце веома важан процес за цијелу Републику Српску.
"Оно што је био наш приоритет у току данашње посјете јесте то да се премијер упозна са процесом штампања уџбеника за основце у Републици Српској. Око 700 хиљада појединачних примјерака уџбеника, радних свесака и лектира се одштампа у току једне године и подијели нашим основцима", истакао је в. д. директора „Службеног гласника“ Републике Српске Милош Лукић.
"Драго ми је што сам видио да овдје имамо капацитет. Ово је највећа јавна штампарија у Републици Српској и сигурно да са оваквом технологијом и са оваквим капацитетом може одговорити потребама и задацима", добавио је Минић.
Значај обезбјеђивања уџбеника за све разреде основних школа јесте стварање једнаких услова за образовање свих ученика, као и смањење финансијског оптерећења родитеља и старатеља. Ова иницијатива додатно би оснажила сарадњу између републичког и локалног нивоа власти, те представља важно улагање у развој друштва кроз образовање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
4 ч0
БиХ
5 ч0
Србија
5 ч0
Хроника
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
23
13
22
56
22
51
22
49
22
46
Тренутно на програму