Издвојено 12 милиона КМ за бесплатне уџбенике за 80.000 ученика

Аутор:

АТВ
18.05.2026 20:11

Штампање уџбеника за Енглески језик.
Фото: АТВ

Влада Републике Српске обезбиједиће бесплатне уџбенике за више од 80.000 основаца у Српској у новој школској години, за шта ће из буџета Српске бити издвојено 12 милиона КМ, а четири милиона КМ из буџета локалних заједница.

Бесплатни уџбеници су доказ да бринемо о најмлађима, порука је премијера Сава Минића који је данас посјетио и штампарију "Службеног гласника Републике Српске".

Сви основци у Републици Српској ће добити бесплатне уџбенике. Влада Републике Српске ће за то издвојити 12 милиона марака, а у пројекту ће учествовати и локалне заједнице. Министарство просвјете и културе од 2007. године обезбјеђује бесплатне уџбенике за све ученике првог и второго разреда основних школа, а циљ за ову годину је да се обезбиједе уџбеници за све ученике свих девет разреда.

"Желимо и на тај начин да учествујемо не само у кућном буџету, него да покажемо управо ону бригу о најмлађем нараштају", казао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Министарство је предложило модел суфинансирања средстава потребних за уџбенике, у оквиру којег би општине учествовале са двадесет одсто, а градови са тридесет одсто од укупног износа. Преостали износ средстава би обезбиједила Влада. Неразвијене локалне заједнице неће учествовати у суфинансирању, већ ће тај износ Влада покрити сто одсто. Ова мјера односи се на више од 80 хиљада ученика основних школа у Српској.

Вршилац дужности директора „Службеног гласника“ истиче да је штампање уџбеника за основце веома важан процес за цијелу Републику Српску.

"Оно што је био наш приоритет у току данашње посјете јесте то да се премијер упозна са процесом штампања уџбеника за основце у Републици Српској. Око 700 хиљада појединачних примјерака уџбеника, радних свесака и лектира се одштампа у току једне године и подијели нашим основцима", истакао је в. д. директора „Службеног гласника“ Републике Српске Милош Лукић.

"Драго ми је што сам видио да овдје имамо капацитет. Ово је највећа јавна штампарија у Републици Српској и сигурно да са оваквом технологијом и са оваквим капацитетом може одговорити потребама и задацима", добавио је Минић.

Значај обезбјеђивања уџбеника за све разреде основних школа јесте стварање једнаких услова за образовање свих ученика, као и смањење финансијског оптерећења родитеља и старатеља. Ова иницијатива додатно би оснажила сарадњу између републичког и локалног нивоа власти, те представља важно улагање у развој друштва кроз образовање.

