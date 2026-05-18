Градоначелник Дрниша након убиства матуранта: "Систем није заказао"

У Стравичном злочину у Дрнишу угашен је живот 19-годишњег матуранта Л. М. Према информацијама полиције, 50-годишњи Кристијан Алексић у суботу, 16.маја, око 23 сата, након што је наручио храну, хицем из ватреног оружја је усмртио младића који му је дошао доставити наруџбу.
Након убиства, међу грађанима Дрниша завладали су шок, туга и огорчење. На сваком се кораку осјећа бијес према систему, а Дрнишани, као и јавност широм Хрватске, траже одговоре и утврђивање одговорности након још једног изгубљеног младог живота.
О трагедији је говорио и градоначелник Дрниша Томислав Џелалија (ХДЗ), који је изразио саучешће породици.
На питање да ли функционише систем, Џелалија каже да управо јутрошње хапшење осумњиченог треба бити разлог за вјеру у институције.
"Управо након јутрошњег хапшења вјерујем да требамо вјеровати нашим установама", поручио је градоначелник за Слободну Далмацију.
На питање ко је заказао, Џелалија је одговорност пребацио на друге институције.
"Мислим да је јучер равнатељ полиције јасно рекао што су све направили и подузели", рекао је, додавши како вјерује да ће "Државно тужилаштво дати одговор на питање како је могуће да нико није реагирао раније". Након тога ћемо имати све информације", изјавио је градоначелник.
Коментаришући да ли се злочин могао спријечити, градоначелник је истакао да је осумњичени био "слободан грађанин" те је испричао и властити недавни сусрет с њим.
"Имао сам сусрет с њим 3. маја у градској управи. Сусрели смо се на степеништу и дјеловао је јако мирно", казао је Џелалија.
Џелалија је позвао грађане да вјерују институцијама, наводећи као аргумент брзу реакцију полиције.
"Мислим да грађани могу вјеровати институцијама јер су подузете све активности. Видјели сте да је јучер полиција са свом опремом и расположивом техником дошла у град Дрниш. Можемо бити сигурни у наш систем јер смо јутрошњим хапшењем и привођењем особе показали да му се може вјеровати", рекао је градоначелник, преноси Индекс.
