Преминуо мушкарац који је убио пуницу и ранио супругу у Кисељаку

Мушкарац који је јутрос у насељу Јеховац код Кисељака убио пуницу, а потом тешко ранио своју супругу, преминуо је на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву услијед задобијених повреда након саморањавања.
Подсјетимо, драма се одвијала јутрос када је Полицијској станици Кисељак око 7.55 сати пријављена употреба ватреног оружја у породичној кући у насељу Јеховац.
Према досадашњим информацијама, Миро Пециреп је хицима из ватреног оружја убио пуницу, док је његова супруга задобила тешке повреде.
Након пуцњаве мушкарац је такође био повријеђен те је превезен на КЦУС гдје је преминуо.
На мјесту догађаја током дана обавиће увиђај под надзором надлежног тужилаштва, а околности ове породичне трагедије и даље се утврђују, преноси Кликс.
