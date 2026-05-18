Кошарац: На срећу грађана Српске Шмит је прошао, а Блануша неће ни доћи

18.05.2026 16:32

Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Нико о предсједнику СДС-а Бранку Блануши ништа вјеродостојније неће рећи од њега самог, изјавио је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.

"У дану када је (поново) одлучио да ће бити кандидат за предсједника Републике Српске, Блануша нас увјерава да Кристијан Шмит није туриста. ОК, знамо ми да Шмит није Блануши туриста. Јасно нам је да је он његов ментор, нада и узданица", истакао је Кошарац.

Он је нагласио да је оваква Бланушина изјава само додатни доказ да је он Шмитов играч и његов кандидат.

"Све вријеме то и тврдимо - Шмит је лидер опозиције. Блануша је само то потврдио. Издајничка политика опозиције поново се показује на дјелу. Народ то препознаје и зна. Једнако као што зна да је Шмит окупатор, који је на све могуће начине настојао да унизи Српску, отме јој имовину и уруши њен уставно-правни поредак", рекао је Кошарац.

На срећу грађана Српске, нагласио је, Шмитово је прошло, прошао је Шмит, а на срећу грађана Српске Бланушино неће ни доћи.

"Са Шмитом ће проћи и Блануша и остали Шмитовци", рекао је Кошарац.

Блануша је изјавио за федералне медије да Шмит није туриста и да из БиХ одлази јер му, како каже, истиче мандат.

На констатацију новинара да нема мандат, Блануша је одговорио да има, да је пет година у БиХ и да му је мандат дао Савјет за имплементацију мира у БиХ (ПИК).

