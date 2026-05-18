Повлачи се серија популарног сладоледа: Издато хитно упозорење купцима

18.05.2026 17:20

Сладолед у чашици, са чоколадним мрвицама.
Фото: Pexels/anikayln

Фабрика сладоледа „Штраус Фемили“ повлачи одређене укусе због ризика од метала. Потрошачи се позивају да не конзумирају опозване производе.

Калифорнијска фабрика сладоледа „Штраус Фемили“ покренула је повлачење одређених укуса сладоледа због ризика од присуства метала у тим производима.

Потрошачи се позивају да не конзумирају опозвани сладолед и да га баце, пренијели су данас амерички медији позивајући се на саопштење Америчке агенције за храну и лијекове (ФДА).

„Калифорнијска компанија 'Штраус Фемили Кримери' повлачи више органских производа сладоледа у различитим паковањима због могућег присуства металних фрагмената“, наводи се у обавјештењу које је у петак објавила ФДА, преноси НБЦ Њуз.

